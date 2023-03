Sacrificio Locatelli, lo scambio che la Juventus accetterebbe

La Juventus potrebbe cedere Manuel Locatelli: lo scambio che fa cadere in tentazione Massimiliano Allegri

Ha il DNA Juventus: Manuel Locatelli ha ricevuto qualche settimana fa l’investitura da parte di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista, ex Sassuolo, è una delle note positive di questa stagione bianconero per prestazioni, ma soprattutto per atteggiamento in campo e per fare da esempio ai compagni. Incarna lo spirito della Juve secondo il tecnico toscano ma è anche apprezzato fuori dall’Italia.

Sulle sue tracce ci sono diversi club stranieri: si è parlato di un approccio da parte del Real Madrid, ma è soprattutto la Premier League a monitorarlo con attenzione. In particolare il nome del 25enne centrocampista di Lecco piace all’Arsenal, attuale capolista del campionato inglese con cinque punti di vantaggio sul Manchester City. I ‘Gunners’ vanno a caccia di un calciatore dal profilo di Locatelli e potrebbero farsi avanti in estate, mettendo sul piatto un possibile scambio. Il nome, stando a quanto riporta ‘calciomercatoweb.it‘, potrebbe essere quello di Kieran Tierney, terzino irlandese, già in passato accostato alla formazione bianconera.

Calciomercato Juventus, scambio Locatelli-Tierney: i dettagli

La Juventus in estate, al di là di quel che sarà l’esito dei diversi procedimenti in corso, già sa che dovrà intervenire sugli esterni di difesa.

Le strategie ovviamente cambieranno in base al tipo di stagione che la squadra ora allenata da Allegri potrà fare ma, se non dovesse arrivare una sanzione molto pesante, ecco che gli obiettivi – compatibilmente con le risorse economiche – saranno comunque di alto livello.

In questa prospettiva il nome di Tierney rientrerebbe alla perfezione per età, caratteristiche tecniche e anche dal punto di vista dell’ingaggio. L’irlandese, insomma, sarebbe il profilo perfetto per il nuovo corso della Juventus, ma resta da vedere se lo sarà abbastanza per sacrificare una pedina come Locatelli. Del resto a centrocampo i bianconeri già potrebbero dover salutare Rabiot, in scadenza di contratto, un altro addio potrebbe essere difficile da digerire. Intanto l’idea è sul tavolo: sirene inglesi per Locatelli con la proposta di scambio per tentare Allegri.