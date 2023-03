Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 8 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 8 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 8 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ dedica la prima pagina all’affascinante sfida di Champions League che questa sera vedrà impegnati i rossoneri: “MILAN, IL RE SEI TU”. Il riferimento della rosea è alla lunga e gloriosa tradizione del ‘Diavolo’ in Champions, ma questa sera gli uomini di Pioli dovranno affrontare il Tottenham di Antonio Conte. Spazio anche a quanto successo al TAR e che ora potrebbe essere determinante per la restituzione dei -15 ai bianconeri: “Spiraglio per la Juve“. Gli altri titoli di giornata sono: “I destini di Conte e Pioli, qui nessuno può fallire”; “Lazio ribaltata in casa dall’AZ, ora in Olanda serve l’impresa”.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con la sfida tra Milan e Tottenham: “FUORI UNO”. Tra Stefano Pioli e Antonio Conte, solamente uno potrà proseguire il cammino europeo. Sulle ultime vicende di mercato dei bianconeri, poi, troviamo questo titolo: “Juve, Kean è costato 35 milioni”. Spazio alla debacle della Lazio: “Scivolone di Sarri“. Infine, un nuovo capitolo della saga che ha visto protagonista un Mourinho furioso: “Il labiale smentisce Serra“.

‘Tuttosport’ dedica la prima pagina all’ultima notizia che potrebbe avere importanti risvolti sulla sentenza legata alle plusvalenze: “TAR, assist alla Juve”. Inoltre, ampio spazio anche al possibile recupero di una pedina importante per Massimiliano Allegri: “Sprint Milik, c’è l’Inter nel mirino”. Gli altri titoli di giornata: “Pioli-Conte chi si ferma è perduto”; “Inter, senza lo sponsor pure il bond va a fondo”; “La vittoria di Karamoh, il Toro è suo”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 8 marzo 2023

All’estero ‘AS’ apre a tutta pagina a quanto sta succedendo al Barcellona: “La Fiscalia denuncia al Barca”. Gli altri titoli del quotidiano sportivo spagnolo: “Un PSG en el alambre”; “Ocho Quejas arbitrales del Madrid”; “Arranca la ciudad deportiva”.

Ovviamente, invece, ‘L’Equipe’ dedica la prima alla sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera: “La journee de la flamme”. Gli altri titoli del quotidiano francese: “Chelsea savoure, Benfica s’amuse”; “Angers en derapage incontrolé”.