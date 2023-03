Pazzesco salvataggio di de Ligt: la reazione di Messi dice tutto

Bayern Monaco e Paris Saint-Germain sono ancora sullo 0-0: strepitoso salvataggio di de Ligt, la reazione di Messi è eloquente

Braccia che si levano al cielo e urlo di gioia già pronto. Lionel Messi stava aspettando soltanto che la palla calciata da Vitinha, a Sommer battuto, varcasse la linea di porta.

Non è successo per de Ligt è riuscito a compiere un salvataggio miracoloso, intervenendo e allontanando il pallone prima che entrasse in porta. Così le immagini televisive mostrano in modo chiaro il cambio di umore del fuoriclasse argentino del Psg: dalla quasi gioia alla disperazione con le mani che finiscono in testa a rammaricarsi per l’incredibile palla gol mancata.

Del resto la squadra di Galtier ha bisogno di almeno un gol per portare il Bayern Monaco ai supplementari dopo la sconfitta dell’andata. Il Psg non ha altra strada che vincere per non vedere, ancora una volta, spezzato il sogno di portare a casa la Champions League. Un sogno che sta diventando un’ossessione e che questa sera fa i conti con un de Ligt inversione extra-lusso.

Bayern-Psg, de Ligt fa disperare Messi

Andato via dalla Juventus senza grandi rimpianti, de Ligt con la maglia del club tedesco sta mostrando nuovamente tutto il suo valore. Questa sera è protagonista di una partita davvero notevole contro calciatori del talento di Messi e Mbappe.

Oltre al salvataggio miracoloso su Vitinha, l’olandese è stato autore di un altro intervento importante su Messi che a due passi dalla porta si è visto respingere la sua conclusione. Insomma, un difensore molto diverso da quello che la Juventus ha avuto a disposizione con qualche errore di troppo. Il de Ligt del Bayern Monaco è tornato ad essere quello dell’Ajax e anche i social lo stanno celebrando: il suo nome è entrato in tendenza e sono numerosi i tweet di incredulità per la prestazione fin qui mostrata. Tra questi non mancano quelli di qualche tifoso della Juventus che si mangia un po’ le mani per non aver potuto ammirare la migliore versione del centrale olandese.