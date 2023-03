PAGELLE E TABELLINO TOTTENHAM-MILAN 0-0 | Maignan decisivo, muro Tomori

Pagelle e tabellino del match di Londra, valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Champions League

Il Milan è praticamente perfetto dietro. Il Tottenham si rende pericoloso solamente nel finale con Kane ma trova un super Maignan.

Difesa rossonera perfetta. In avanti tutti possono fare di più, a partire da Leao.

Ecco i voti:

TOTTENHAM

Forster 6 – Gli attaccanti del Milan gli calciano soprattutto addosso o si ritrova il pallone tr ale mani. E’ fortunato ma è sempre attento.

Romero 3 – In più di 160 minuti di gioco, tra andata e ritorno, meritava l’espulsione in tre circostanze. Il rosso arrivo solo per doppia ammonizione. Disastroso.

Lenglet 5,5 – Lotta con Giroud avendo spesso la meglio ma soffre la velocità degli attacchi rossoneri.

Davies 6 – Della retroguardia è certamente quello che va meno in difficoltà.

Emerson 5,5 – Buon primo tempo quando riesce ad entrare dentro al campo, creando qualche problema ai rossoneri. A sinistra non riesce più ad incidere. Dal 70′ Richarlison 5 – Svogliato e inconcludente.

Hojbjerg 6 – E’ il migliore della mediana degli Spurs. Gioca a testa alta e fa valere il fisico. Prova a spingersi in avanti, calciando in porta ma Maignan è attento.

Skipp 5,5 – A centrocampo è spesso tagliato fuori, così non è mai utile alla squadra.

Pericic 4,5 – Non pervenuto. Il croato fatica ad accendere il turbo e non si rende mai pericoloso. Dal 52′ – Porro 6 – Spinge con costanza sulla fascia nel momento di massima pressione del Tottenham.

Kulusevski 5 – Come all’andata non riesce mai a trovare campo per fare la differenza. Dall’82’ Sanchez s.v.

Kane 6 – E’ tenuto a bada da Thiaw che lo fa giocare sempre spalle alla porta. E’ costretto ad allontanarsi dall’area per rendersi utile alla squadra. Alla fine è sua l’unica vera grande occasione del Tottenham ma si ritrova di fronte un super Maignan.

Son 5,5 – Corre tanto ma spesso a vuoto. Il coreano deve arrendersi a Kalulu che lo segue come un’ombra.

All. Conte 5 – Un tiro solo in porta è davvero troppo poco per una squadra chiamata a ribaltare l’uno a zero dell’andata. Cambia tardi modulo e questo è stato sempre un suo limite.

MILAN

Maignan 7,5 Dopo una partita da spettatore fa il paratone che salva il match sul colpo di testa di Kane.

Thiaw 7 – Supera l’esame Kane a pieni voti. Di testa le prende davvero tutte.

Tomori 7,5 – Partita perfetta dell’inglese, che riscatta Firenze, vincendo tutti i duelli aerei.

Kalulu 7 – Il francese è all’altezza dei suoi compagni di reparto. Se il Milan non prende gol il merito è anche suo.

Messias 6 – F giocare male Perisic e non è poco. Nel corso del primo tempo ha nei piedi due buone occasioni, prima col destro e poi col sinistro ma non riesce a centrare la porta. Dal 57′ Saelemaekers 6 – Si rende utile soprattutto in fase difensiva.

Krunic 6 – Perde un paio di palloni davvero velenosi nel corso del primo tempo che innescano dei contropiede pericolosi del Tottenham e a tempo scaduto non è attento su Kane.

Tonali 6 – Dopo un ottimo primo tempo sbaglia tute le scelte nella ripresa: la seconda frazione si apre con un regalo a Kane. Anche il fallo che commette a limite dell’area è davvero ingenuo. All’83’ sbaglia un rigore in movimento.

Hernandez 7,5 – Concentrato dal primo all’ultimo minuto. Quando può accende il motore e fa davvero male, come quando Romero lo stende e prende il rosso.

Diaz 6,5 – E’ il solito Diaz sempre al servizio della squadra e bravo nelle ripartenza. Si sacrifica tanto dando una mano importante da un dieci magari ci si aspetta di più. Deve far meglio quando è chiamato a tirare in porta. Dall’80’ Bennacer s.v.

Giroud 5,5 – Partita complicata per il francese, che ha pochi palloni giocabili ma ha una voglia matta di trascinare la sua squadra ai quarti. Così fa il difensore quando serve. Dall’80’ Origi 6 – E’ sfortunato nel colpire il palo nel finale.

Leao 5,5 – Si accende solo nel finale. Durante il corso della partita fa poco, anche se con una giocata fa ammonire Romero. Un giallo che alla fine risulterà decisivo. Non è mai convinto quando calcia in porta. Dall’88’ Rebic s.v.

All.Pioli 7 – Il suo Milan è tra le migliori 8 d’Europa. Prova perfetta dietro. In avanti bisogna fare meglio per continuare a sognare.

TABELLINO

TOTTENHAM-MILAN 0-0

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Højbjerg, Skipp, Perišić; Kulusevski, Kane, Son. A disp.: Austin, Whiteman; Porro, Sánchez, Tanganga; Danjuma, Devine, Sarr; Moura, Richarlison. All.: Conte.

MILAN (3-4-3) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunić, Tonali, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Bennacer, Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Turpin (FRA).

GOL:

AMMONITI: 21′ Lenglet (T)

ESPULSI: 77′ 17′ Romero (T)