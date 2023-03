Osservatori Milan a Londra: spunta il nome a sorpresa

Il Milan guarda al futuro e ha sfruttato la trasferta inglese per monitorare un nuovo portiere

Tra i pali il Milan ha avuto non pochi problemi in questa stagione a causa dell’infortunio di Mike Maignan, pilastro nell’annata dello scudetto, ed assenza pesantissima in quella attuale. Nulla togliendo a Tatarusanu, la mancata presenza del francese si è fatta sentire.

Da qualche tempo Maignan ha quindi ripreso il suo posto tra i pali, restituendo così a Pioli non solo un calciatore forte e di alto profilo, ma anche uno dei leader tecnici e di spogliatoio. La questione portieri, in ottica futura, resta comunque aperta per il club meneghino che avrebbe messo nel proprio mirino anche un giovanissimo estremo difensore di proprietà del Liverpool, che ora si sta facendo le ossa in prestito al Macclesfield. Il suo nome è Marcelo Pitaluga, portiere brasiliano classe 2002 arrivato nel 2020 in quel di Liverpool dalla Fluminense.

Calciomercato, Milan e Atletico inviano osservatori: mirino su Pitaluga

Stando a quanto evidenziato da ‘Football Insider’ Marcelo Pitaluga è seguito da Milan e Atletico Madrid ed ha fatto una buona impressione nella prima metà di stagione al Maccelsfield, prima di subire un infortunio ai legamenti della caviglia.

Ora il 20enne verdeoro è guarito e mira anche ad un posto nel Brasile Olimpico per le Olimpiadi 2024. Milan e Atletico, secondo la fonte britannica, sarebbero estimatrici di lunga data e pare abbiano inviato osservatori per vederlo in azione con l’Under 21 del Liverpool contro l’Arsenal lunedì. Le recensioni sono state positive, mentre dal punto di vista complessivo della stagione, Pitaluga ha mantenuto la porta inviolata in ben 11 gare nell’avventura breve col Maccelsfield, prima dell’interruzione del prestito dovuta all’infortunio. Chiaramente le gerarchie a Liverpool sono ben chiare, con il giovane brasiliano che lo scorso anno in sole 4 occasioni è finito in panchina in prima squadra. Alle spalle di Alisson ad ogni modo qualcosa potrebbe cambiare, con Adrian in scadenza e Kelleher che ha accennato ad una possibile uscita in estate. Intanto Pitaluga continua la sua crescita.