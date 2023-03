La Juve adesso fa sul serio: il ritorno in Italia si avvicina

Juventus pronta a lanciare l’assalto in estate: il club bianconero fa sul serio e il ritorno in Serie A si avvicina

Un ritorno in Serie A che non sembra essere così lontano. Tanto è stato il rammarico di tifosi e addetti ai lavori nel vedere Rodrigo De Paul lasciare Udine e l’Italia alla volta di Madrid.

Ora però l’ipotesi di un ritorno del giocatore argentino nel campionato italiano non sembra essere così remota. L’ex Udinese è da tempo stato accostato a tanti club di Serie A. Dall’Inter al Milan, fino alla Juventus, complice un rapporto che non sembra essere mai sbocciato con Diego Simeone. Il classe 1994 non ha infatti mai reso quanto ci si aspettasse, forse complici anche le scelte tattiche del ‘Cholo’.

Juventus, assalto a De Paul

Ecco allora che, sottolineano dalla Spagna, le possibilità che De Paul possa lasciare l’Atletico Madrid in estate sembrano essere piuttosto alte. E tra i club italiani quello che sembra intenzionato a dare un’importante accelerata è la Juventus.

I bianconeri sono alle prese con diversi nodi in mediana. Dalle condizioni di Pogba al futuro di Rabiot il cui contratto è in scadenza, fino al rebus Paredes, che non ha assolutamente convinto in questi mesi a Torino. Ecco quindi che De Paul potrebbe essere il giusto innesto per l’estate. Lo sottolinea ‘Fichajes.net’, che riporta come i ‘Colchoneros’ starebbero pensando di cederlo proprio per fare cassa. De Paul è arrivato a Madrid per 40 milioni di euro e per la stessa cifra potrebbe lasciare la capitale spagnola. Nell’ambiente biancorosso infatti tante sono ancora le perplessità: De Paul non ha convinto e per evitare svalutazioni il club sembra essere propenso a lasciarlo partire di fronte ad un’offerta importante.

Dalla Spagna riferiscono che la Juventus, su richiesta specifica di Massimiliano Allegri, sarebbero pronti a spendere proprio tale cifra (anche perché De Paul ha un contratto fino al 2026 con gli spagnoli) per portare l’argentino alla corte dell’allenatore livornese. Lo stesso giocatore sarebbe ben felice di tornare in Italia e di approdare in un club come la Juventus.