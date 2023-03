Barella e Bennacer, la firma estiva che fa tremare Inter e Milan

Barella e Bennacer nel mirino del top club: decisa la firma estiva che fa tremare Inter e Milan. Tutti i dettagli

Bennacer o Barella. È l’ultima indiscrezione di calciomercato riguardante i due centrocampisti di Milan ed Inter.

A riportarla è ‘Sky’ Germania: Klopp starebbe preparando la rivoluzione del suo Liverpool e sulla lista del club inglese, in vista della sessione estiva, sono riportati ben nove nomi. Si tratta di Gvardiol, N’Dicka, Jurrien Timber, Bellingham, Edson Alvarez, Ruben Neves, Tielemans e proprio Barella e Bennacer. Le proprietà dei ‘Reds’ sono un difensore centrale da affiancare a van Dijk e almeno un big a centrocampo. Nel mirino sono così finiti anche Barella e Bennacer, titolarissimi rispettivamente nell’Inter e nel Milan. Non è nuovo il forte interesse di Klopp nei confronti del big nerazzurro, e piace da tempo anche l’algerino del Milan. Il Liverpool tornerà prepotentemente sul mercato dopo la deludente stagione in corso e – soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League – è pronto ad investire nuovamente per importanti colpi in entrata.

Calciomercato Inter e Milan, Barella e Bennacer nel mirino del Liverpool

Le due società milanesi sono dunque avvisate, il Liverpool sembra intenzionato a fare sul serio per un centrocampista.

Lo stesso Jurgen Klopp, parlando del proprio futuro, ha mandato un messaggio chiaro alla sua dirigenza: “Non sono molto ‘fedele’. Quando sono andato via dal Borussia Dortmund, ero stato chiaro dicendo che qualcosa doveva cambiare. ‘O vado via io o cambiano molte altre cose’. Per quanto mi riguarda, io sono qui. Se nessuno mi dice di andare via, rimango. Ma significa che forse dovranno cambiare alcune cose, vedremo”. Inter e Milan sono avvisate.