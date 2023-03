“Trump si compra l’Inter”: lo scherzo di Tacopina

Lo scherzo del presidente della Spal Joe Tacopina in diretta: “Donald Trump si compra l’Inter”

Da mesi si rincorrono voci sulla proprietà dell’Inter. Suning non attraversa un momento felice della propria storia e le difficoltà si ripercuotono anche sulla società nerazzurra.

Ecco allora da due anni la necessità per Ausilio e Marotta di fare mercato sostenibile e di dover anche cedere alcuni pezzi pregiati per far quadrare i conti. Una situazione che ha portato qualche malumore tra il popolo nerazzurro che in più di un’occasione ha sperato nella cessione del club a qualche gruppo in migliori condizioni finanziarie. Tante le indiscrezioni al riguardo con Zhang che ha sempre ribadito di non aver intenzione di cedere la società interamente. Al momento delle presunte trattative di cui si è parlato negli scorsi mesi non se n’è concretizzata nessuna.

Ora arriva anche Joe Tacopina a dire la sua sulla situazione Inter e sulla possibile cessione. In realtà, l’attuale presidente della Spal si lascia andare ad una battuta scherzosa nel corso del Podcast ‘Italian Football’ tirando in ballo l’ex presidente americano Donald Trump.

Inter, Tacopina: “Trump potrebbe comprarla”

L’attuale numero uno della società biancazzurra collabora con Trump negli Stati Uniti ed ha parlato del suo interesse per il mondo dello sport e per il mondo del calcio in particolare.

“Gli piace un po’, ma ha maggior passione per il golf. Non è un grande tifoso di calcio ma capisce e ama lo sport. Abbiamo avuto alcune discussioni sulla Spal: lui sa che sono qui, l’altro giorno mi ha telefonata mentre ero allo stadio, subito dopo un gol”. Mettendo da parte la sua società, Tacopina ha tirato poi scherzosamente in ballo l’Inter e la possibile cessione.

“Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai nulla con l’Inter‘ – la sfida scherzosa di Tacopina – probabilmente comprerebbe l’Inter solo per dimostrarmi che mi sbagliavo”. Una battuta da parte del patron del club di Ferrara e null’altro.