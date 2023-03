Scontro Mourinho-Serra: “Non ho detto quelle cose”. Ma il labiale lo inchioda

Non si placano le polemiche dopo lo scontro verbale tra Mourinho e il quarto uomo Serra in Cremonese-Roma. Emergono nuovi particolari

Non si è spento l’eco delle polemiche seguite al caso Serra-Mourinho dopo l’espulsione del tecnico della Roma contro la Cremonese.

Lo ‘Special One’ prima è stato appiedato per due giornate, poi alla vigilia del match contro la Juventus la squalifica del portoghese è stata sospesa in vista di maggiori approfondimenti da parte della Procura d’appello federale. Mourinho è andato quindi regolarmente in panchina nel match poi vinto contro i bianconeri di Allegri, mentre la vicenda relativa allo scontro verbale tra l’allenatore romanista e il quarto uomo Serra tiene ancora banco. Sull’accaduto ha cercato di fare luce la trasmissione ‘Le Iene’ con un servizio che andrà in onda questa sera su ‘Italia 1’.

L’inviato della trasmissione Filippo Roma ha consultato un esperto del labiale che ha confermato le parole incriminate di Serra riferite a Mourinho: “Ti prendono tutti per il c**o… Vai casa, vai a casa“.

La ‘Iena’ ha poi intercettato proprio Serra per capire quale fosse la sua versione dei fatti: “Non ho detto quelle parole lì”, risponde l’arbitro della sezione di Torino all’inviato che lo incalza: “Lei nega di aver detto quelle parole lì? E’ sicuro? Perché noi abbiamo fatto la lettura del labiale e qualcosa esce fuori”, continua Roma. “Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area“, replica successivamente Serra. “Ma allora perché Mourinho si sarebbe arrabbiato così?”, domanda l’inviato. Però a quest’ultima domanda il fischietto piemontese non risponde. La nuova udienza della Corte d’appello federale, che dovrà pronunciarsi sulla sospensione definitiva o sulla squalifica di Mourinho, è in programma venerdì prossimo.