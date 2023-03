Pedro non basta, Lazio ribaltata dall’Az Alkmaar

Andata degli ottavi di finale di Conference League tra Lazio e Az Alkmaar: la compagine biancoceleste sconfitta 1-2

Finisce 1-2 Lazio-Az Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League. Una partita anticipata a martedì per consentire alla Roma di disputare giovedì il match di Europa League contro la Real Sociedad.

Partita equilibrata quella tra la formazione di Sarri e gli olandesi. I padroni di casa devono fare i conti con l’assenza di Immobile, fermato da un nuovo guaio muscolare che potrebbe tenerlo lontano dai campi per 2-3 settimane. Al centro dell’attacco allora ci va Felipe Anderson, con ai lati Pedro e Zaccagni. E’ proprio lo spagnolo alla prima vera occasione a trovare il gol del vantaggio. Siamo al 18′ e la partita sembra mettersi sui binari più favorevoli per la Lazio. Le cose però non vanno così perché un po’ alla volta gli ospiti prendono campo e iniziano a farsi vedere dalle parti di Maximiano. Il gol è nell’aria ed arriva poco prima dell’intervallo: è Pavlidis a siglare l’1-1 che manda le squadre al riposo, non prima di una traversa di Milinkovic-Savic.

Conference League, Lazio-Az Alkmaar 1-2: la cronaca

Nel secondo tempo è ancora la Lazio a partire all’attacco ed è il solito Milinkovic-Savic a sfiorare il raddoppio: Ryan fa buona guardia e sventa il pericolo.

Non può nulla invece Maximiano al 62′ su Kerkez che completa la rimonta olandese siglando il gol del vantaggio per l’Az Alkmaar. La Lazio prova a gettarsi in avanti ma non trova lo spunto per impensierire la retroguardia avversaria. Ci prova Ryan ad agevolare le cose ai biancoceleste ma Felipe Anderson spreca malamente da due passi un regalo del portiere. Niente da fare anche per Luis Alberto che vede la sua conclusione da dentro l’area ribattuta da un difensore. Ancora Anderson a 10′ dal termine tira da buona posizione: palla fuori di un soffio. E’ l’ultimo sussulto. Finisce 2-1 per l’Az Alkmaar e alla Lazio servirà un’impresa per ribaltare il risultato e strappare la qualificazione.

LAZIO-AZ ALKMAAR 1-2: 18′ Pedro (L), 45′ Pavlidis (A), 62′ Kerkez (A)