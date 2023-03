Maldini all’assalto, il Milan è in pole position

Maldini non molla la presa: tre club in pole position per il colpo, tra loro c’è anche il Milan

Il momento della stagione è quantomai delicato. Complice un gennaio disastroso e la sconfitta di Firenze, il Milan ha visto sfumare tutto il vantaggio che aveva nella corsa Champions League.

Con un quarto posto da conquistare e un match contro il Tottenham che si rivela fondamentale, è troppo importante pensare al campo e non alle voci di mercato. Voci che parlano di una possibilità Luis Enrique, ma anche di nuovi innesti, come Marco Asensio. Dalla Spagna infatti rimbalza la voce che il Milan, che da tempo segue ed è accostato al giocatore, continui ad essere in piena corsa per il maiorchino, il cui contratto con il Real Madrid scadrà a fine stagione.

Tre club in pressing su Asensio, c’è anche il Milan

Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come la volontà dell’ala spagnola sia quella di restare nella capitale, complice anche un minutaggio nettamente aumentato rispetto all’inizio della stagione. Asensio però vorrebbe uno stipendio più alto rispetto a quello attualmente percepito.

Al momento dalla dirigenza del Real non è arrivata alcuna risposta e l’ipotesi di un addio sembra farsi sempre più concreta. Sulle tracce del giocatore tre club sarebbero in pole position. Uno è proprio il Milan, che da tempo segue il classe 1996 e che può sfruttare anche i vantaggi del decreto crescita. Le altre società interessate sono invece Barcellona ed Arsenal. Ai catalani, complici anche le complicate situazioni finanziarie, la situazione Asensio fa gola e non poco. I ‘Gunners’ invece, che sognano di tornare sul tetto d’Inghilterra, puntano a rinforzare la squadra in vista di una prossima stagione che, con tutta probabilità, vedrà il loro ritorno in Champions League. La concorrenza è ricca, ma il Milan c’è. Anche se al momento i pensieri del club sono sicuramente dirottati su altro.

I rossoneri hanno completamente perso la scia del Napoli e ora rischiano di vedere complicata la qualificazione alla prossima Champions League. Entrare tra le prime quattro sarà fondamentale, ma nel frattempo bisogna cercare di andare avanti il più possibile in Europa. Ecco perché la gara contro il Tottenham è al momento la partita più importante della stagione.