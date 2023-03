L’idolo ha un messaggio per Kvaratskhelia: “Vieni al Real Madrid”

Napoli, messaggio per Kvaratskhelia da parte del suo idolo: “Vieni al Real Madrid”

Protagonista e rivelazione assoluta di questa stagione, Khvicha Kvaratskhelia è già diventato un idolo per i tifosi del Napoli.

Le prestazioni del calciatore georgiano hanno attirato l’interesse di tanti top club europei. Il giocatore ha annunciato che in Serie A non giocherà per nessun altro club ad eccezione dei partenopei, ma lo spauracchio estero è vivo. Vero che il Napoli non ha la minima intenzione di privarsi del classe 2001, ma come detto tanti club sono vigili, tra cui il Real Madrid. E c’è proprio una vecchia gloria dei ‘Blancos’ che ha lanciato un messaggio speciale al georgiano: “Se vieni al Real Madrid ti regalo la mia maglia”.

Kvaratskhelia, messaggio dall’idolo Guti: “Spero possa venire al Real Madrid”

Si tratta di Guti, tra l’altro idolo del giocatore azzurro. Durante il collegamento a ‘El Chiringuito TV’ l’ex centrocampista è intervenuto e sono state mostrate immagini in cui Kvaratskhelia confessava il proprio amore calcistico nei confronti dello storico numero 14 del Real Madrid.

“Amo il calcio grazie a Guti, giocava nel Real Madrid e quando ero piccolo le sue magliette non si vendevano in Georgia, erano introvabili. Quindi ho comprato una magliettina bianca e gli ho scritto il suo 14” le parole di Kvaratskhelia. Parole che hanno certamente fatto piacere alla bandiera madridista: “Spero un giorno possa venire al Real. Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire? Magari gli posso mandare una mia maglia autografata, così non deve scriverci più lui il numero 14 che indossavo”.