Juventus, addio Rabiot: super offerta per vincere il Derby

La Juventus si prepara a salutare diversi calciatori a fine stagione, Rabiot è pronto a scatenare un super derby di mercato

Gli scenari futuri per la Juventus, a margine di una stagione molto complicata in campo ma soprattutto fuori, sono piuttosto incerti. Al momento è difficile fare previsioni su quale sarà, al termine dell’annata, la situazione effettiva del club bianconero.

La società spera di ottenere l’annullamento della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, ma dovrà anche confrontarsi con altri processi relativi agli altri filoni di indagine come quello per la manovra stipendi. Con l’ulteriore mannaia che potrebbe arrivare dalla Uefa per una possibile esclusione dalle coppe europee per un anno, o forse più, sulla base delle eventuali irregolarità accertate. Ecco perché la Juve potrebbe andare incontro a un deciso ridimensionamento rispetto al passato. Di sicuro, diversi giocatori sono ormai destinati all’addio e altri potrebbero seguire il loro esempio. La fisionomia della rosa bianconera per come la conosciamo potrebbe risultarne stravolta.

Calciomercato Juventus, Rabiot già con la valigia: che derby in Premier League

Un addio che pare scontato, a prescindere dai verdetti extra campo, è quello di Adrien Rabiot. Con il contratto in scadenza, e un rinnovo che a determinate condizioni economiche non è pensabile, il centrocampista francese guarda già al futuro. Per sua stessa ammissione, mettendo nel mirino la Premier League.

La scorsa estate, il giocatore era stato vicino al Manchester United, con un accordo saltato all’ultimo per le eccessive richieste contrattuali. Ora, i ‘Red Devils’ ci ripensano. E non sono soli. A Rabiot starebbe pensando anche il Manchester City, che dovrà colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Gundogan, il quale potrebbe fare il percorso diverso e sbarcare alla Juventus. Può scatenarsi un vero e proprio derby di mercato e per battere la concorrenza dei cugini, questa volta lo United potrebbe accontentare le richieste del centrocampista e del suo entourage, preparando una offerta cospicua, stando a quanto riportato in Inghilterra da ‘Football Insider’. Dalle parti di Old Trafford, la conquista della Carabao Cup, primo trofeo dopo sei anni, ha riportato l’entusiasmo e si prepara un mercato a dir poco scoppiettante in tutti i reparti, senza badare a spese.