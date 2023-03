“Interferenza grave ed inaccettabile”: Napoli-Eintracht parte già nel caos

Dura presa di posizione dell’Eintracht Francoforte ad una settimana dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli

E’ dura la presa di posizione dell’Eintracht Francoforte dopo la decisione delle autorità italiane di vietare la vendita ai tifosi tedeschi in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli al ‘Maradona’.

La decisione, ufficializzata nelle scorse ore, non è andata giù alla società tedesca che deve rimontare i due gol di scarto maturati nel match in Germania. E’ l’amministratore delegato Axel Hellmann a manifestare tutto il malcontento per la scelta fatta per motivi di sicurezza. Nelle dichiarazioni riportate dalla ‘Reuters’, il dirigente del club dice in maniera chiara di non considerare un danno la decisione. “L’Eintracht Francoforte è stata informata ieri sera dalla UEFA che il ministero degli interni italiano avrebbe emesso oggi un provvedimento che vieta al Napoli la vendita dei biglietti ai tifosi dell’Eintracht Francoforte”. Una “interferenza grave e inaccettabile – ha attaccato Hellmann – da parte delle autorità italiane nell’organizzazione delle competizioni europee per club”.

Napoli-Eintracht, è già polemica: “In pericolo l’integrità della Champions”

Sono dure le dichiarazioni rilasciate dal dirigente dell’Eintracht Francoforte in merito all’impossibilità da parte dei sostenitori tedeschi di acquistare il biglietto per la sfida di ritorno contro il Napoli.

L’amministratore delegato giudica la decisione come “un’ammissione da parte dello Stato italiano di non essere in grado di lasciar svolgere in sicurezza una partita di Champions League con 2.500 tifosi ospiti che è stata fissata da diversi mesi. A meno che – l’insinuazione del dirigente – altri interessi non abbiano avuto un ruolo”. Quindi arriva l’invito alla Uefa a “garantire che questo approccio non stabilisca un precedente e metta in pericolo l’integrità delle sue competizioni”.

La sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte è in programma il 15 marzo al Maradona. Gli azzurri partono dal 2-0 dell’andata e dalle diverse occasioni sprecate per chiudere già in Germania la pratica qualificazione. Tra i tedeschi mancherà Kolo-Muani squalificato, mentre il Napoli dovrà fare a meno sicuramente di Raspadori (fuori anche all’andata) ancora alle prese con l’infortunio che da qualche settimana lo tiene ai box.