Guardiola lo mette alla porta, occasione per Juventus e Roma

Niente più spazio in maglia Manchester City, Pep Guardiola lo mette alla porta: occasione anche per i club italiani

Dopo la partenza di Matthijs de Ligt, la Juventus ha deciso di puntare tutto su Bremer. Il brasiliano è stato il grande investimento per la retroguardia bianconera la scorsa estate, ma nella rosa di Allegri continua a mancare un difensore centrale mancino.

L’addio di Chiellini ha privato infatti la Juventus del suo unico difensore centrale di piede sinistro. Una caratteristica importante al centro della difesa. Una caratteristica che manca anche ad altri club italiani. Pure la Roma, infatti, è da tempo sulle tracce di un difensore centrale mancino da regalare a José Mourinho. E tra i centrali mancini ce n’è uno di grande livello pronto a finire sul mercato.

Occasione per Juve e Roma, Laporte è in partenza

Aymeric Laporte è pronto a finire sul mercato in estate. Il nazionale spagnolo, nato in Francia, non sta trovando molto spazio in questa stagione con la maglia del Manchester City.

Guardiola sta dando grande fiducia ad Ake e al nuovo arrivo Akanji oltre che al perno Ruben Dias e lo spazio per l’ex Athletic Bilbao si sta riducendo sempre più. Dalla Spagna sottolineano quindi come una sua partenza in estate sia piuttosto probabile. Laporte ha un contratto fino al 2025 e percepisce uno stipendio da 7 milioni di euro annui. Una cifra certamente importante, ma il decreto crescita potrebbe favorire i club italiani. Anche se davanti a tutti, nella corsa al giocatore, sembra esserci il Barcellona. Il club catalano sta cercando un nuovo innesto al centro della difesa e Laporte sembra essere la prima scelta della dirigenza dei ‘blaugrana’.

La concorrenza però non manca. Anche l’ipotesi di un ritorno a Bilbao non è da escludere, così come la possibilità che i club italiani possano sfruttare l’occasione. Juventus e Roma, in questo senso, potrebbero fare più di una valutazione. E per Laporte si è parlato anche di Inter come possibile erede di Skriniar, anche se questo vorrebbe dire aggiungere un ulteriore centrale mancino alla rosa nerazzurra. Intanto il Manchester City avrebbe già individuato il sostituto.

L’obiettivo degli inglesi si chiama Josko Gvardiol: per portarlo via da Lipsia servono più di 100 milioni di euro, una cifra altissima, ma che i ‘Citizens’ possono certamente permettersi. Se l’arrivo del croato dovesse anticipare la partenza di Laporte, il City sarebbe sostanzialmente obbligato a cedere lo spagnolo, che a quel punto potrebbe partire anche a prezzo di saldo.