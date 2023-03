DIRETTA Conference League, Lazio-Az Alkmaar: Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e l’Az Alkmaar di Jansen in tempo reale

La Lazio riceve l’Az Alkmaar a Roma in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Conference League. Una sfida tra due formazioni che arrivano da un successo esterno nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci dalla vittoria in casa del Napoli capolista in Serie A che li proiettano al terzo posto in classifica, sono arrivati a questo appuntamento dopo essere retrocessi dalla Europa League ed aver eliminato i rumeni del Cluj nei playoff. Dall’altro i biancorossi di Pascal Jansen, che vengono dall’1-0 sul Vitesse che li conferma in terza posizione in Eredivisie, avevano vinto il loro girone davanti a Dnipro, Apollon e Vaduz. Tra una settimana la partita di ritorno in terra olandese. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Az Alkmaar in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Az Alkmaar

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Suguwara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen