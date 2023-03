Calciomercato Milan e Napoli, serve lo sprint per il colpo a zero

A caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, Milan e Napoli sono entrate in rotta di collisione per un giocatore in scadenza

Impegnati negli ottavi di ritorno di Champions League e reduci da due sconfitte in campionato contro Fiorentina e Lazio, Milan e Napoli sono pronte ad affrontare una settimana molto dispendiosa a livello fisico e mentale.

I rossoneri domani sera sono chiamati a difendere il prezioso 1-0 dell’andata contro il Tottenham, mentre i partenopei dovranno vedersela contro l’Atalanta in Serie A prima di ospitare l’Eintracht Francoforte allo “Stadio Maradona” dopo la vittoria per 2-0 fuori casa.

Calciomercato Milan e Napoli, asta per Dahoud

Terra di conquista sul campo, la Germania resta un terreno molto fertile anche in ottica calciomercato. In scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud lascerà i gialloneri a fine stagione.

Sulle sue tracce, secondo ‘Sky Sport De’, restano sempre vigili Milan e Napoli, ma la concorrenza per il centrocampista 27enne si fa sempre più agguerrita. Oltre a Fenerbahçe, Leicester e Siviglia, nelle ultime ore anche il Betis avrebbe preso contatto con gli agenti del calciatore.