Mendes allontana Leao dal Milan: contatto per l’addio

Il Milan entra in un finale di stagione delicato e sempre con la questione Leao in bilico: il portoghese proposto da Mendes a un top club

Il 2023 di Rafael Leao non è stato fin qui molto brillante, anzi, ma è indubbio che con lui in campo il Milan possa comunque contare su qualcosa in più. Gli avversari lo temono, la possibilità di accendersi in qualsiasi momento e creare qualcosa dal nulla c’è sempre. E la sua assenza con la Fiorentina si è notata, eccome.

Sconfitta pesante, quella dei rossoneri contro i viola, che riapre gli interrogativi sulla stagione milanista. E carica ancor più di significati la sfida di mercoledì contro il Tottenham. Il ritorno di Londra in Champions League è fondamentale per dare un nuovo senso a un’annata assai complicata. L’1-0 di tre settimane fa a San Siro va difeso a tutti i costi, per accedere ai quarti di finale come non accade ormai dal 2012. Leao, dopo l’assenza per squalifica di Firenze, tornerà, per provare a dare una scossa al Milan e a se stesso. Anche se nell’ambiente pesano, inevitabilmente, le valutazioni sul suo futuro, con un rinnovo di contratto che appare in stallo e che giorno dopo giorno sembrerebbe allontanarsi sempre di più. La decisione definitiva tra qualche mese, ma intanto i rumours proseguono.

Milan, Mendes si muove: Leao proposto al top club, la risposta

E sullo sfondo, si registrano già le mosse di Jorge Mendes, che si guarda intorno e prova a proporre il suo assistito ai club potenzialmente interessati, per iniziare a capire margini di trattativa.

L’agente, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, circa un mese fa avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid. Al momento però la pista che porta ai ‘Blancos’ sembrerebbe difficilmente percorribile. Gli spagnoli infatti non avrebbero la possibilità di presentare un’offerta particolarmente elevata al club e al giocatore e ad ogni buon conto sarebbero concentrati su un possibile altro colpo top come Bellingham. Oltre ad avere già in quella zona di campo un giocatore come Vinicius. Più probabile che l’assalto decisivo, se avverrà, arriverà dalla Premier League.