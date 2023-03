Gf Vip, la rivelazione shock di Antonella Fiordelisi: è un calciatore dell’Inter

Antonella Fiordelisi svela il nome del calciatore dell’Inter con il quale ha avuto un flirt in passato: lo ha detto al Gf Vip

E’ una delle protagonista del GF Vip: le sue avventure all’interno della casa più spiata della tv tengono banco sui siti di gossip ed ora approdano anche su quelli di calcio.

Lei è Antonella Fiordelisi, un passato sulle pedane di scherma e un presente in televisione. La showgirl ha svelato i nomi di alcuni suoi flirt passati e tra questi c’è anche il nome di un calciatore dell’Inter. Tutto è nato dalla domanda di un concorrente che ha chiesto alla Fiordelisi di svelare tre personaggi famosi con i quali ha avuto un flirt. La donna ha spiegato che “famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti” e poi ha fatto i nomi. E’ partita da Francesco Chiofalo, ex personal trainer e influencer. Altro nome fatto dalla 24enne salernitana è quelli di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, sorella a sua volta di Belen.

Dopo i nomi di due dei suoi passati flirt, ecco il terzo: un calciatore dell’Inter che gioca ancora con la maglia nerazzurra anche se non vive un momento particolarmente felice. Il nome è stato svelato dalla stessa Fiordelisi che, incalzata dai compagni di avventura, ha preferito non salutare le sue vecchie ‘fiamme’: “Meglio di no” la chiosa della showgirl. Ma chi è questo calciatore nerazzurro?

Gf Vip, la Fiordelisi rivela: “Flirt con Correa”

Il nome del giocatore dell’Inter che ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi è Joaquin Correa, attaccante nerazzurro attualmente impegnato sentimentalmente con Chiara Casiraghi, figlia tra l’altro dell’ex calciatore di Lazio e Juventus.

Questa la rivelazione arrivata durante il Gf Vip che non è passata inosservata, occupando anche le pagine di portali sportivi. Del resto la Fiordelisi è nota anche per una polemica nata sui social, quando ha pubblicato gli screen delle chat di Gonzalo Higuain, con il quale però non ha mai avuto alcun incontro se non lo scambio di messaggi pubblicati. Ora la showgirl ha un flirt all’interno della casa con Edoardo Donnamaria.