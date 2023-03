Doppia doccia gelata per la Juventus: lo scambio la taglia fuori

La Juventus pensa ai possibili acquisti estivi a prescindere da eventuali limitazioni, ma due obiettivi sfumano in un colpo solo

La stagione della Juventus proseguirà, ormai è chiaro, nell’incertezza totale degli scenari legati ai bianconeri, per come si concluderà quest’annata e per come il futuro ne sarà condizionato.

In campo, la squadra di Allegri tenta la rimonta clamorosa in zona Champions nonostante la penalizzazione, ma il tecnico livornese ha ammesso la enorme difficoltà del compito. Il tutto al netto dell’eventuale restituzione dei 15 punti di penalità, ma anche di possibili ulteriori sanzioni per gli altri filoni di indagine. Nelle coppe, Europa League e Coppa Italia potrebbero essere strade alternative per la conquista di un trofeo e per la qualificazione all’Europa, anche quella che conta, ma dipenderà molto da cosa deciderà l’Uefa, che nel caso della conferma di una sanzione pur minima per la Juventus con molta probabilità ne sancirà l’esclusione dalle coppe continentali per almeno un anno. Pur con il rischio di un ridimensionamento, il club bianconero vuole in ogni caso mantenersi competitivo e pensa ad eventuali acquisti da compiere sul mercato, a prescindere da come andrà a finire. Ma due dei potenziali obiettivi in sede di sessione di trasferimenti, potrebbero sfumare insieme.

Juventus, niente ritorno per Morata e non solo: lo scambio toglie di mezzo l’obiettivo di lunga data

Il ritorno di Alvaro Morata all’Atletico Madrid, dopo i due anni in prestito proprio a Torino, non ha rispettato le attese, per l’attaccante spagnolo a fine stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto, potrebbe esserci la separazione definitiva dai ‘Colchoneros’. E l’ipotesi di un ciclo 3.0 alla Juventus, in una città dove si è da sempre trovato benissimo in campo e fuori, non sarebbe da scartare. Ma l’Atletico sta pensando già di utilizzarlo come pedina di scambio.

In particolare, secondo ‘Diariogol’, l’obiettivo dell’Atletico sarebbe Josè Gayà, laterale mancino che anche la Juventus ha nel mirino da tempo. Il Valencia a fine stagione perderà molti dei propri big, la proposta è pronta a partire ma la fattibilità dell’operazione dipenderà molto dal parere dello stesso Morata.