Donnarumma lascia il Psg: pronto il ritorno in Serie A

L’avventura al Paris Saint Germain di Gigio Donnarumma non è stata sempre idilliaca. Prima l’alternanza con Navas e poi qualche errorino di troppo con annesse critiche. Il futuro è da decidere

Gigio Donnarumma aveva lasciato il Milan e la Serie A parametro zero e non senza strascichi polemici nei suoi confronti. L’avventura al Paris Saint-Germain non sta però rispettando in toto le altissime aspettative che c’erano su di lui.

Gran parte del primo anno a Parigi è stato caratterizzato dal complicato dualismo con Keylor Navas, che gli ha dato enorme filo da torcere e malumore, il tutto fino all’arrivo di Galtier della scorsa estate che ha preso una decisione definitiva tra i pali, consegnando il compito ai guantoni dell’italiano. Donnarumma però ha alternato prestazioni da autentico fenomeno ad altre decisamente meno convincenti, senza risparmiare anche qualche errore molto grave anche in partite importanti come gli ottavi di finale di Champions sia dello scorso anno a Madrid, che di quest’anno contro il Bayern.

Calciomercato Juventus, mirino su Donnarumma per la prossima stagione

Alla luce di qualche battuta a vuoto di troppo Donnarumma è quindi uno dei calciatori del PSG più criticati da stampa e tifosi. Alti e bassi che condizionano quindi l’opinione generale sull’italiano classe 1999.

Una situazione irregolare e che potrebbe anche portare ad un cambio d’aria per Donnarumma alla fine dell’attuale stagione. Ad alimentare tale strada è il portale iberico ‘fichajes.net’ che sottolinea le difficoltà dell’ex rossonero ed anche come la Juventus sia la società che finora ha mostrato maggiore interesse a rilevare il calciatore, che è anche l’erede in nazionale di una leggenda juventina come Gianluigi Buffon. Così facendo potrebbe esserlo anche alla Juventus, sostituendo l’attuale titolare Szczesny, che comunque non ha mai particolarmente demeritato nel suo percorso in bianconero. Chiaro che un portiere del calibro e dell’appeal di Donnarumma per il 2023/24 sarebbe anche un colpo stellare per il mercato di Serie A. Il classe 1999 potrebbe prendere la decisione di lasciare Parigi dove potrebbe non essere a suo agio.