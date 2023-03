Che guaio per la Lazio: Immobile ancora KO, derby a rischio

Nuovo infortunio per Ciro Immobile dopo la vittoriosa trasferta della Lazio contro la capolista Napoli. Le condizioni del bomber di Sarri

Tegola pesante per la Lazio che perde nuovamente Ciro Immobile dopo l’impresa di venerdì sera sul campo della capolista Napoli.

Il bomber biancoceleste si è fermato per un problema alla coscia destra e già dopo la trasferta del ‘Maradona’ era uscito acciaccato dalla sfida. Immobile salterà la prossima sfida di Conference League con l’AZ Alkmaar e la successiva gara di campionato contro il Bologna. La situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni dallo staff medico laziale, con Maurizio Sarri che teme di perderlo anche per il derby con la Roma in programma il 19 marzo prima della sosta per le nazionali.

Lazio, nuovo infortunio per Immobile: le sue condizioni

Domenica Immobile non si è allenato alla ripresa degli allenamenti a Formello e i primi accertamenti – in attesa di esami più approfonditi – hanno evidenziato una piccola lesione al muscolo della coscia.

Il centravanti della Lazio è costretto così a fermarsi nuovamente, in una stagione costellata da diversi problemi fisici e che lo mettono a rischio anche per la convocazione in Nazionale e i prossimi impegni dell’Italia di Mancini. Immobile rischia così di rientrare direttamente dopo la sosta: nei prossimi giorni se ne saprà di più sui tempi di recupero dell’attaccante. Sarri per i prossimi impegni potrebbe così riproporre nel tridente offensivo Felipe Anderson da falso nueve o lanciare Cancellieri dal primo minuto.