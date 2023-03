Boccata d’ossigeno per Allegri: torna presto in campo

Esami al J-Medical all’indomani della sconfitta sul campo della Roma: le condizioni del senatore di Allegri e i tempi di recupero

Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo all’indomani del ko all’Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Nulla di grave per Alex Sandro dopo i controlli svolti in mattinata al J-Medical al ritorno della squadra nella notte a Torino. Il difensore brasiliano era stato costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo per un risentimento muscolare alla coscia, con il suo posto nel terzetto difensivo preso da capitan Bonucci. Nessuna lesione al muscolo per il nazionale verdeoro come appreso da Calciomercato.it, con le sue condizioni che verranno monitorare giorno per giorno dallo staff medico bianconero in vista del ritorno in campo.

Juventus, nulla di grave per Alex Sandro: obiettivo Friburgo

Alex Sandro potrebbe tornare disponibile già giovedì per il primo round degli ottavi di Europa League con il Friburgo, anche se Allegri e i medici della Continassa utilizzeranno la massima cautela per evitare ricadute.

Il brasiliano ex Porto ieri sera aveva lasciato il campo anche a scopo precauzionale, dopo una prestazione convincente che conferma il periodo di forma positivo dell’ex Porto. Alex Sandro ha alzato il rendimento con lo spostamento nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre e corre verso il rinnovo biennale con la Juventus. Una pedina preziosa nello scacchiere di Allegri che cercherà di ritrovarlo – senza rischiare – già per l’impegno europeo all’Allianz Stadium con il Friburgo.