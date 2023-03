Riecco Mourinho dopo la sospensione della squalifica: “Ecco ciò che più conta”

Le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi prima del calcio d’inizio del match contro i bianconeri

La Roma ritrova il suo condottiero. Stasera contro la Juventus, Jose Mourinho, sarà seduto in panchina.

Ieri, infatti, la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha deciso di sospendere il provvedimento disciplinare nei confronti del portoghese. Stop, dunque, alla squalifica per il diverbio avuto con il quarto uomo Serra.

Mourinho – intervenuto ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio della sfida contro i bianconeri – non ha voluto commentare la decisione: “C’è un processo in corso e non voglio parlare – afferma il tecnico portoghese -, voglio solo lavorare in pace. Sono con i miei giocatori ed è quello che conta. Voglio aiutare la mia squadra“.

Posi si parla anche di singoli, di Pellegrini, non ancora in perfette condizioni, e chiaramente, di Paulo Dybala che sfida il suo passato: “Pellegrini ha avuto dei problemi ma ha giocato praticamente sempre – prosegue Mourinho -. Vediamo se può giocare 90 minuti, c’è pure una partita importante giovedì. Dybala? Ci sono giocatori che giocano contro le loro ex squadre e non hanno problemi emozionali, non ho parlato con lui ma ha già giocato contro la Juve, a Torino. Ha tanta esperienza non può essere un problema giocare contro la sua ex squadra”.