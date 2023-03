PAGELLE E TABELLINO ROMA-JUVENTUS: Rabiot cavallo calmo, Mancini conquistador

Pagelle e tabellino di Roma-Juventus, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23

ROMA

Rui Patricio 7: finalmente torna decisivo. Reattivo su Di Maria, pronto nelle uscite, super pure su Rabiot.

Mancini 7,5: per lui è un buon momento di forma, gioca una partita sostanzialmente positiva, anche se sbaglia qualche uscita di troppo e si fa infilare da Kostic. I pericoli più importanti arrivano dalla sua parte. Poi trova il jolly col destro da fuori facendo esplodere l’Olimpico. Per poco non ne segna un altro, ma nella propria porta. Prende solo il palo. Provoca anche il rosso a Kean.

Smalling 7: sempre lucido nelle letture, capisce almeno un secondo prima degli altri dove andrà la palla e questo gli consente di disinnescare diverse situazioni rischiose in area.

Ibanez 6,5: Cuadrado lo punta spesso, lo salta poche volte cercando anche molto raramente il fondo. Non si sbilancia troppo, rischia in un paio di occasioni ma alla fine se la cava. Nel secondo tempo cresce, quasi in trance agonistica

Zalewski 5,5: nel primo tempo va parecchio in difficoltà, quando Kostic lo punta in campo aperto gli va via sempre con estrema facilità. In avanti si vede poco, arranca contro il serbo che spesso gli lascia vedere solo la targa. Nel secondo tempo un retropassaggio scellerrato stava per rovinare tutto. Dal 63′ Karsdorp 6,5: guardingo, giusto, un po’ in affanno ma come normale che sia con la Juve tutta in avanti. Reattivo e rabbioso nel recupero palla.

Cristante 6,5: deve fare da schermo davanti all’area, ragionando e giocando in pochi metri di campo sia col pallone che senza. Bravo a posizionarsi nel punto giusto, a volte va in affanno ma a centrocampo la Juve pressa con tanti uomini.

Matic 7: nel primo tempo forse il migliore in campo, rischia con una svirgolata in area che fa trattenere il fiato a tutto l’Olimpico. Ma gioca una partita possente, totale, il recupero su Fagioli in area esalta invece lo stadio.

Spinazzola 6,5: tiene a bada Cuadrado, è l’unica vera fonte di superiorità numericat per la Roma. Ha una grande chance nel primo tempo, ma non è lucido nel servire i compagni in area. Quando punta fa paura.

Pellegrini 6: anche oggi non al top, si nota anche se in realtà non fa nulla di sbagliato. Il primo tempo non è da mani nei capelli, ma fa il suo non avendo grandi sbocchi per incidere. Molto utile in più di un ripiegamento. Non sempre lucidissimo, fa le cose semplici. Anche troppo. Dall’86’ Belotti sv

Wijnaldum 6: praticamente la fa lui la punta, è l’unico a cercare la profondità o l’inserimento in area, ma servirlo in mezzo a tre diventa complicato. Si sbatte, corre tanto, partita complicatissima. Dal 73′ Abraham 6: prezioso nella sua area di rigore, soprattutto di testa. Si sacrifica.

Dybala 6: sulla carta punta, nella pratica centrocampista. Gira costantemente lontanissimo dall’area, non ha nessuno con cui dialogare o appoggiarsi. Svaria un po’ dappertutto, ma senza trovare spazi. Dal 73′ Bove 6: si mette davanti alla difesa a protezione, spazza senza complimenti.

Allenatore: Mourinho 7: vincere è l’unica cosa che conta. Stasera il motto juventino lui e la Roma lo fanno loro, completamente, sotto ogni punto di vista. Rinuncia a giocare, ad avere riferimenti offensivi, ad avere profondità. In avanti la squadra è inesistente, ma è rocciosa e solida, soffre ma con criterio, senza concedere troppo. Una vittoria di pal*e, di voglia, di protezione. Una vittoria da Mourinho.