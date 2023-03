“Non più l’allenatore della Juventus”: bufera Allegri, addio già scritto

Calciomercato Juventus, Allegri è finito nuovamente nel vortice delle polemiche dopo la sconfitta patita dai bianconeri sul campo della Roma.

Poteva configurarsi come la partita della svolta. La sfortuna e il supergol di Mancini hanno però inchiodato la Juventus, che esce con le ossa rotte dal confronto dell’Olimpico. A decidere la contesa ci ha pensato una rasoiata del difensore della Roma, abile a pescare il jolly con una conclusione praticamente perfetta sulla quale nulla ha potuto Rui Patricio.

La Juventus ha provato ad organizzare la rimonta ma senza successo. Mourinho è stato bravissimo ad ostacolare la “Vecchia Signora” proprio con quelle armi alle quali Allegri ci ha abituati. I social sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei tifosi che si sarebbero aspettati un approccio veemente. Il gioco continua a latitare e le occasioni sono più il frutto di azioni individuali che figlie di una costruzione armoniosa. La Juve poi si è svegliata troppo tardi, con Allegri che ha provato a scuotere i suoi inserendo nella mischia Pogba e Chiesa.

Sull’allenatore della Juventus sono piovute molte critiche dai social. Allegri è finito nell’occhio del ciclone perché ancora incapace di dare un’identità di gioco chiara alla sua squadra. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Non ce la faccio più con allegri in panchina, non ce la faccio più a soffrire così ogni partita, andare sotto e dover sempre inseguire, adesso con la corsa alla Champions sfumata via per favore! #RomaJuve

— bremax🍐🍐 (@bremaxtv) March 5, 2023