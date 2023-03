Lo ‘mandano‘ via dalla Juventus, esplode il caos: “È già della Roma”

Roma-Juventus, i social non perdonano: attacchi immediati al calciatore di Allegri che in questo primo scorcio di gara non ha brillato.

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Roma e Juventus. Gara molto equilibrata all’Olimpico che sta scivolando via senza particolari scossoni. Compagini molto ordinate, con il pallone che è ristagnato soprattutto a centrocampo. Spinazzola e Kostic hanno provato a creare costantemente la superiorità numerica; Di Maria ha fallito un paio di occasioni potenziali scivolando in momenti topici mentre Dybala si è fatto vedere con un tiro che ha scaldato i guantoni di Szczesny. L’occasione più importante l’ha avuta Rabiot con un colpo di testa finito clamorosamente sul palo dopo l’intervento di Rui Patricio.

Sia i giallorossi che i bianconeri hanno preferito optare per un approccio sostanzialmente prudente, provando a capitalizzare quelle occasioni che soprattutto in ripartenza sono stato in grado di ritagliarsi. Solo sugli esterni in qualche circostanza di sono creati i presupposti per affondare il colpo. Kostic sulla corsia mancina della Juve e Spinazzola sull’out opposto hanno provato a fare la differenza. Proprio l’esterno di Mourinho ha puntato Cuadrado in almeno tre occasioni, riuscendo a sgusciare dalla non perfetta marcatura del “Panita”.

Roma-Juventus, tifosi contro Cuadrado: cosa è successo

L’approccio conservativo scelto da Allegri ha fatto sì che Cuadrado arretrasse il suo raggio d’azione. Pigro in alcune diagonali in cui avrebbe potuto sicuramente fare di più, l’ex esterno della Fiorentina ha calamitato una fetta importante delle critiche dei propri sostenitori. Ecco una rapida carrellata:

Le mie opinioni su Cuadrado farebbero rabbrividire anche il più nostalgico del Ventennio — N-Parola Mario Balotelli Cyborg (@balotellicyborg) March 5, 2023

E anche oggi, purtroppo, Cuadrado cammina sulle sue gambe#RomaJuve — EchiDiEchi (@di_echi) March 5, 2023

cuadrado non ha fatto mezza cosa decente in 33 minuti di partita — sara🪂 (@likepalms) March 5, 2023

Se mettessi una friggitrice ad aria sulla fascia destra sono certo che vedrei un calciatore con un’intelligenza calcistica migliore di quella di Cuadrado #RomaJuventus — Vittorio Vignale (@VViktor91) March 5, 2023

It’s impressive how many bad decisions Cuadrado makes in the final third. — Enzo T. Appi 🇧🇷🇮🇹 (@appienzo) March 5, 2023

Cuadrado impalpabile contro Spinazzola col girello — . (@turtunz) March 5, 2023

Vabbè ma Cuadrado è una catastrofe nucleare diobono non fatemelo più vede — horseolini (@cavallotesta) March 5, 2023