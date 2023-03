La Juve è già un ricordo: rientro e cessione immediata da 15 milioni

Il centrocampista è uno dei flop di questa stagione in bianconero, al termine dei giochi è atteso nuovamente a Parigi prima della cessione definitiva

Se non ci fosse di mezzo la penalizzazione di quindici punti, la Juventus potrebbe cullarsi dei cinquanta conquistati finora in un percorso abbastanza lineare in campionato. La classifica tuttavia parla chiaro: Massimiliano Allegri dovrà fare gli straordinari per trascinare il gruppo bianconero a riacciuffare le teste di serie, al netto delle pesanti sanzioni inflitte post scandalo.

Intanto il gruppo può finalmente vantare della presenza di Angel Di Maria, vero mattatore nel corso delle ultime giornate, così come delle giovani promesse lanciate in Prima Squadra con lungimiranza dal tecnico toscano negli ultimi mesi. Ad aver invece totalmente deluso le attese è Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, anch’egli Campione del Mondo dell’edizione qatariota della massima competizione calcistica internazionale, sembra essere lontano anni luce dal suo momento di forma migliore. Così la formula del prestito potrebbe chiudersi la prossima estate, senza alcuna possibilità di agire per il riscatto del suo cartellino dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato, Paredes lontano dalla Juve: idea Atletico

Paredes farà dunque rientro nella capitale francese a fine giugno, dimenticando per sempre una delle parentesi più tristi della sua carriera professionistica. A quanto pare neppure il PSG ha voglia di trattenerlo, perché lontano dal progetto tecnico di Christophe Galtier.

Questa riluttanza potrebbe quindi protrarlo verso le sponde della Liga spagnola, con l’Atletico Madrid interessato al suo profilo d’esperienza per non più di circa 10 milioni di euro. I 15 milioni richiesti dai rivali tricolore sono troppi per quanto visto sul campo: non resta che attendere risvolti.

Andrea Scisci