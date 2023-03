Kean espulso, Allegri svela la ‘punizione‘ e ribatte: “Mai successo nella storia”

Roma-Juventus, le parole di Max Allegri ai microfoni di DAZN e Sky. La presa di posizione del tecnico bianconero è netta.

Con una perla di Mancini la Roma fa suo il big match dell’Olimpico: Juventus battuta e sempre più staccata in classifica grazie ad una prova coriacea dei giallorossi. Intervenuto nel post partita, Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti prima ai microfoni di DAZN e poi a SKY. Ecco le sue parole:

GARA – “Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato la Roma è una squadra scorbutica che non ti concede tante chances. Nel primo tempo potevamo fare di più, ma loro hanno corso molto: diversi calciatori loro hanno chiuso la gara con i crampi. Poi è venuto fuori questo gol in una occasione nella quale potevamo difendere meglio. Il calcio è questo, non riesci a far gol e vieni sconfitto in una gara nella quale avremmo potuto far meglio sulle occasioni avute, nel finale anche con Danilo. Poi c’è stato l’episodio dell’espulsione di Kean.

GESTIONE DEI CAMBI – “Pogba non era al 100%, Chiesa dovevo gestirlo poi lui è uno che strappa: i ragazzi devono essere sereni e tranquilli perché la squadra ha fatto finora 50 punti, oggi era una partita che ci avrebbe consentito di battere la Roma ed avvicinare l’Atalanta. Sembra che ti crolli il mondo addosso, dobbiamo recuperare e ripartire. Dall’esterno tutti parlano di tecnica e tattica. Abbiamo obiettivi importanti da raggiungere. Non bisogna cadere in frustrazione: Kean ha sbagliato, è entrato e ha messo in difficoltà la squadra.”

SULLA PENALIZZAZIONE IN CAMPIONATO – “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo. Nella storia del calcio non è mai esistita una situazione come quella che ha subito la Juventus quest’anno. Abbiamo 50 punti, siamo secondi”.

Roma-Juventus, Allegri su Kean: “Prenderà una grossa multa”

Immancabile poi la domanda relativa all’espulsione di Kean: “Ha avuto una reazione sbagliata, ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra, quindi da queste cose bisogna sempre trarre comunque un insegnamento. Quando si entra si può determinare tra l’altro su una palla a suo favore.”

Allegri poi a Sky ha aggiunto: “Kean? Non si commenta, ha sbagliato, prenderà una grossa multa. Quando giochi in una squadra hai delle responsabilità. Sbagliare ora non è concepibile. Quello che è successo alla Juve non è successo a nessuno nel calcio mondiale, che ci tolgono 15 punti a novembre. E’ uno sforzo mentale importante, ai ragazzi dico che siamo secondi e che dobbiamo arrivare tra i primi quattro. Quello che succede fuori dal campo non ci interessa”