Juventus e Milan già lo sanno: vuole la Capitale

Juventus e Milan vorrebbero acquistare un’importante pedina, ma il calciatore avrebbe altri piani per il suo futuro: affare a parametro zero

Sembrava che il Milan fosse rinato dopo il netto successo ai danni dell’Atalanta targata Gasperini, ma probabilmente in molti sono giunti a conclusioni troppo affrettate. Lo dimostra pienamente il nuovo ko dei rossoneri, stavolta per mano di mister Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina.

La compagine milanese non è riuscita ad abbattere il muro viola per novanta e passa minuti. Inutile la rete nel finale siglata da Theo Hernandez, che non è servita ovviamente a ribaltare il doppio vantaggio dei toscani firmato Nico Gonzalez e Luka Jovic. Insomma, bisogna lavorare ancora tanto per uscire definitivamente dalla crisi. Le modifiche tattiche di Stefano Pioli hanno dato i loro frutti e un’evoluzione in positivo si è vista sul campo nelle ultime settimane. Ma evidentemente non basta, serve di più. Solo in questo modo, presumibilmente, il ‘Diavolo’ potrà assicurarsi un posto nella prossima edizione della Champions League.

Discorso estremamente più complicato, invece, per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’, che nelle scorse ore ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per la penalizzazione di quindici punti, spera di potersi conquistare anche stavolta sul campo la massima competizione europea, a prescindere da come andranno avanti le inchieste sportive. Compito arduo senza dubbio, però i bianconeri hanno quantomeno le carte in regola per provarci. E intanto si riflette già sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato, con Juventus e Milan che condividono un importante obiettivo in entrata.

Calciomercato Juventus, Milan e Roma: Zaha vuole restare a Londra

Stiamo parlando di Wilfried Zaha, ala sinistra classe ’92 (30 anni compiuti lo scorso 10 novembre) che presenta un contratto in scadenza giugno 2023 con il Crystal Palace, club che milita in Premier.

Un profilo estremamente allettante per le italiane, dato che non è affatto da escludere l’addio a parametro zero a giugno. Non a caso, oltre a Juventus e Milan, anche la Roma è particolarmente interessata a questa opzione. Il calciatore, però, avrebbe altri piani per il suo futuro, che molto probabilmente sarà lontano dall’Italia. Stando a quanto riferisce ‘talkSPORT’, infatti, l’esterno preferirebbe rimanere in quel di Londra. Chelsea e Arsenal, in tal senso, sono due piste da tenere a mente. Mikel Arteta stima parecchio Zaha e i ‘Blues’ lo hanno osservato da vicino in passato. La Serie A è avvisata.