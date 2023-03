Inter ok col Lecce, Inzaghi da solo al secondo posto | HIGHLIGHTS

L’Inter batte il Lecce con un gol per tempo e si issa da sola al secondo posto staccando il Milan: Inzaghi ritrova la vittoria e sorride

Successo importante per l’Inter nel match delle ore 18 a San Siro. La squadra nerazzurra piega 2-0 il Lecce e si porta al secondo posto solitario, riscavalcando la Lazio e allungando sul Milan sconfitto ieri. Un gol per tempo, con le firme di Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Inzaghi rinuncia dal primo minuto a Brozovic e Lukaku, schierando Calhanoglu in regia e Dzeko di fianco a Lautaro Martinez. L’Inter però ci mette un po’ a carburare, buon ritmo ma un po’ di imprecisione e il Lecce mostra di avere idee chiare in ripartenza, creando anche un paio di situazioni interessanti. I nerazzurri lievitano col passare dei minuti e alla mezz’ora uno scippo sulla trequarti propiziato da Gosens genera il break che porta Mkhitaryan a piazzarla all’incrocio. Inter che dopo il vantaggio prende sempre maggiore sicurezza e che all’inizio della ripresa mette il lucchetto alla partita con Lautaro Martinez che gira in porta un preciso assist di Dumfries. La squadra di Baroni prova a reagire, ma riesce a rendersi assai poco pericolosa, mentre l’Inter non cala stavolta l’attenzione e anzi va vicina al tris in un paio di occasioni con Dzeko. Successo meritato per i nerazzurri e che riscatta una settimana complicata, serata non brillante per i pugliesi che però conservano un buon vantaggio sulla zona calda della classifica.

INTER-LECCE 2-0 – 29′ Mkhitaryan, 53′ Lautaro Martinez

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Inter* 50, Lazio* 48, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce* 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione