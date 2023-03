HIGHLIGHTS | Il palo ferma lo Spezia: pari scialbo col Verona

Da poco terminato il match che ha visto affrontarsi faccia a faccia Spezia e Verona, valido per la 25esima giornata di Serie A: finisce 0 a 0

Prosegue la 25esima giornata del campionato di Serie A. Abbiamo già avuto diversi verdetti interessanti tra venerdì e sabato. A cominciare dal ko di misura del Napoli capolista per mano della Lazio del grande ex Maurizio Sarri, che si è portata a casa tre punti assai significativi grazie alla rete a firma Matias Vecino.

Da sottolineare, inoltre, il pareggio fra Atalanta ed Udinese e la nuova sconfitta subita dal Milan. Ad avere la meglio sulla compagine rossonera guidata da Stefano Pioli sono stati mister Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina. Un risultato che testimonia come il ‘Diavolo’ debba ancora lavorare parecchio per uscire definitivamente dalla crisi. Quest’oggi invece, alle 12:30, è toccato a Spezia e Verona scendere in campo. Un vero e proprio scontro salvezza, dato che si tratta della diciassettesima e diciottesima squadra in classifica. Motivo per cui si avvertiva non poca tensione nell’aria, ma nonostante ciò sia i liguri che la compagine veneta non sono riusciti ad ottenere il massima dalla sfida in questione. E nessuna delle due formazioni ha messo a referto uno o più gol. Un pari abbastanza scialbo dunque, che non comporta cambiamenti rilevanti in termini di lotta salvezza. L’occasione maggiormente degna di nota è quella capitata a Nzola al minuto 74 della ripresa.

Serie A, Spezia-Verona 0-0, marcatori e classifica

Cross dalla destra di Amian per lo stacco di testa dell’attaccante angolano, che spiazza Perilli ma impatta clamorosamente sul palo di sinistra. Decisiva, poi, la parata dell’estremo difensore gialloblù sulla conclusione di prima di Amian verso l’incrocio di destra.

Finale concitato: il direttore di gara Daniele Doveri espelle per proteste Federico Marchetti, il quale era seduto in panchina.Poco più tardi, all’89esimo, l’arbitro ammonisce Arkadiusz Reca, per via di un intervento in ritardo ai danni di Kallon. Cartellini pesanti, perché entrambi i calciatori del club ligure salteranno il prossimo match contro l’Inter (Reca era diffidato). Insomma, per la salvezza è ancora tutto aperto. A breve gli highlights di Spezia e Verona.

Spezia-Verona 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Lazio 48, Inter* 47, Milan 47, Roma* 44, Atalanta 42, Juventus** 35, Bologna* 35, Udinese 32, Monza 32, Torino* 31, Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo* 27, Lecce* 27, Salernitana* 24, Spezia 21, Hellas Verona 18, Cremonese* 12, Sampdoria* 11.

*Una partita in meno

**Una partita in meno e quindici punti di penalizzazione