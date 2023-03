Doppio forfait, UFFICIALE: saltano l’Inter

La prossima avversaria dei nerazzurri perde due elementi di spessore nel corso della partita odierna contro il Verona, tegole per Semplici

Sfida delicata tra Spezia e Verona, nei bassifondi della classifica di Serie A. Le due rivali cerco il riscatto in questa fase finale di campionato per allontanare l’incubo della retrocessione in cadetteria, ma il cammino si complica nettamente per i liguri.

Accade tutto nel finale: al minuto 83′ occorre un contatto in area di rigore ai danni di Gyasi fa sobbalzare la panchina gestita dal neo tecnico Semplici, ma per l’arbitro non c’è nulla da rimarcare. Perde le staffe il veterano Federico Marchetti dalla propria poltrona, il quale viene quindi espulso per proteste due secondi dopo da Doveri. A distanza di pochi minuti, al minuto 89′, arriva anche il primo cartellino giallo del match ai danni del bianconero Reca. Già diffidato, salterà dunque l’importante incontro della prossima giornata di campionato contro l’Inter.

Doppia tegola per Semplici, ne approfitta Inzaghi

Per Semplici si tratta dunque di una doppia, pesante tegola. Affrontare i vice Campioni d’Italia uscenti non sarà semplice al netto delle due assenze per squalifica, ma cercherà di arginare in tutti i modi la manovra avversaria con mosse oculate e argini difensivi ah hoc.

Al contempo, Simone Inzaghi potrà sfruttare le mancanze per spingere maggiormente sull’acceleratore e riguadagnare terreno sulla capolista Napoli.