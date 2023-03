Hanno già dato la sua maglia ad un altro: minaccia bianconera per il Milan

Hanno già dato la sua maglia ad un altro, torna di moda la Juventus: la sfida al Milan è lanciata

Sono in lotta per la Champions League, me le strade di Juventus e Milan potrebbero nuovamente incrociarsi.

I bianconeri stasera hanno l’occasione di accorciare ulteriormente sul quarto posto: vincendo contro la Roma, Allegri vedrebbe la qualificazione in Champions a 9 punti, con il traguardo più vicino rispetto ad una settimana fa. Al contrario i rossoneri, con il ko di Firenze, hanno complicato ulteriormente la loro situazione e potrebbero essere raggiunti dai giallorossi in caso di vittoria serale.

Un incrocio di destini che potrebbe ripetersi anche in estate per un calciatore che da tempo è nel mirino delle due società. In scadenza di contratto a fine stagione, il suo destino pare essere segnato: cambiare maglia. Si parla di Marco Asensio, ormai destinato a lasciare il Real Madrid. Il rinnovo non arriva e a dare ulteriore conferma dell’addio imminente c’è l’offerta fatta dalla società ad un suo compagno di squadra. Come riferisce ‘elnacional.cat’, infatti, il Real avrebbe offerto a Vinicius la maglia numero 11, quella attualmente in possesso di Asensio.

Calciomercato Milan, doppia minaccia bianconera per Asensio

Il brasiliano avrebbe la possibilità di scegliere tra l’11 di Asensio e il numero 7, ora sulle spalle di Hazard, un altro destinato a lasciare il Real Madrid.

Per il 26enne spagnolo resta ora da decidere quale sarà la sua prossima destinazione. Di squadra interessate a prenderlo a zero non ne mancano. L’Arsenal è al momento in prima fila, ma sulle sue tracce c’è da tempo anche il Milan. Inoltre, stando a quanto riporta ‘elgoldigital.com’, anche Newcastle e Juventus sarebbero pronte a tornare alla carica per l’esterno offensivo. Insomma per il Milan su sì c’è una doppia minaccia bianconera da disinnescare. La corsa comunque è partita, il cambio maglia certifica l’addio di Asensio al Real Madrid.