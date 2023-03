Futuro Zidane, indizio sulla nuova squadra: “Non molto lontano da qui”

Il futuro di Zinedine Zidane continua a calamitare rumours: l’annuncio sul futuro di Zizou che spariglia le carte.

Da settimane ormai a caracollare una fetta consistente dell’attenzione mediatica sono le voci riguardanti Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid sembrava ad un passo dall’accomodarsi sulla panchina della Federcalcio Francese, prima che il definitivo dietrofront facesse saltare il banco.

Zizou non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Situazione da monitorare con estrema attenzione anche perché il francese è stato accostato di volta in volta a diverse panchine. Il Psg monitora il da farsi con estrema attenzione, pronto a sferrare l’assalto decisivo nel caso in cui si materializzasse l’addio a Galtier. Nel frattempo, però, per Zidane avrebbe cominciato ad effettuare indirettamente i primi sondaggi esplorativi anche il Chelsea. Solo suggestioni, poi, le voci che vorrebbero ricomposto lo sfavillante binomio Zidane-Juventus: i bianconeri rinvieranno eventuali scelte alla prossima estate, quando si avrà un quadro più completo della situazione.

Futuro Zidane, Petit si sbilancia: “Non sarà in Inghilterra, ecco perché”

A fare il punto della situazione Zidane ci ha pensato Emmanuel Petit, che intervenuto nel corso della diretta “Rothen s’enflamme” ha esternato il suo punto di vista.

Secondo Petit, sarebbe da escludere un eventuale approdo di Zidane al Chelsea. Ecco perché: “Zidane in Inghilterra? Non credo che la Premier possa essere il suo prossimo campionato. Potrei sbagliarmi ma non ci crederei per un secondo. Zidane non parla inglese: conoscendo il suo modo di essere e di gestire i suoi calciatori, è una persona a cui piace essere vicino ai calciatori. E questo passa attraverso la comunicazione quotidiana il che è estremamente importante.”

Petit ha poi continuato: “Un altro problema è rappresentato poi dal Chelsea, che sarà condannato a vincere la Champions (…). Il futuro di Zizou non è scritto in Inghilterra. Si adatta altrove e forse non molto lontano da qui (da Parigi).”