Zidane rifiuta ancora il Psg: “Per lui conta la Juve”

Il tecnico francese è pronto a ripartire con un nuovo progetto dalla prossima estate dopo l’ultimo biennio senza panchina

Potrebbe volgere finalmente a termine il lungo periodo di riposo di Zinedine Zidane. L’allenatore francese, senza alcun tipo di incarico dopo aver salutato per la seconda volta il Real Madrid nell’estate 2021, difficilmente rimarrà fermo per un’altra stagione considerate le numerose richieste nei suoi confronti.

Com’è noto, l’ex di Real e Juventus non è un profilo semplice da raggiungere per qualsiasi club. Se da calciatore aveva vissuto una carriera magnifica fatta di colpi da fuoriclasse vero, da allenatore – nonostante i ‘pochi’ anni trascorsi in panchina – è forse riuscito anche a superarsi. Al primo ciclo sulla panchina ‘blanca’, ad esempio, il tecnico francese è riuscito a ‘monopolizzare’ una competizione di altissimo livello come la Champions League trionfando per tre anni consecutivi.

Meno fortunata, invece, la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid, scandita comunque dalla vittoria del campionato spagnolo, il secondo vinto in carriera da allenatore. Insomma, un tecnico con il suo curriculum ed il suo carisma in panchina, proprio non merita di rimanere un altro anno senza squadra. Anche questa ragione appare sempre più probabile un ritorno in pista al timone di un top club in Europa.

Zidane alla Juve, la rivelazione di Nasri: “Non è andato al Psg”

A rivelare qualcosa in più sul possibile futuro di Zinedine Zidane, ci ha pensato il connazionale ed ex calciatore Samir Nasri.

Il francese ai microfoni di ‘Canal Football Club’ ha infatti scartato due ipotesi che sembravano piuttosto plausibili: Premier League e Paris Saint Germain. Buone possibilità, invece, per la Juventus, da sempre attratta dall’idea di riportare a Torino ma nelle vesti di allenatore un uomo considerato di ‘famiglia’ come Zidane. Queste le parole di Nasri: “Quando si parla di Madrid, Juventus, questi club contano per lui. L’Inghilterra non fa per lui, non è solo una questione di lingua. La sua energia non corrisponde a ciò che sta succedendo in Inghilterra”.

Per l’ex attaccante, infine, non è da escludere a determinate condizioni anche un ruolo al Marsiglia: “Con un vero progetto, ambizioni e se domani dovesse esserci un acquirente con un budget reale, potrebbe andare al Marsiglia. Non sarà sotto pressione, è il suo club preferito. Paris Saint-Germain? C’erano delle voci, lui non è andato lì proprio perché è del Marsiglia”.