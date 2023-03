DIRETTA Serie A, Roma-Juventus: formazioni ufficiali con sorpresa LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Roma ospita la Juventus nel big match valido come posticipo domenicale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che giovedì giocheranno in Europa League rispettivamente contro Real Sociedad e Friburgo, che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli.

Reduci dalla seconda clamorosa sconfitta contro la Cremonese dopo quella in Coppa Italia, i giallorossi di José Mourinho, al quale è stata sospesa la squalifica dopo l’alterco con il quarto uomo Serra, vogliono rialzare subito la testa e trovare una vittoria che permetta loro di restare in corsa per il quarto posto in classifica. I bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, puntano ad allungare la striscia di quattro vittorie consecutive ottenute contro Salernitana, Fiorentina, Spezia e nel derby col Torino per tenere vivo il sogno rimonta Champions nonostante la penalizzazione di 15 punti. All’andata finì con un pareggio per 1-1 con le reti di Vlahovic e Abraham. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Juventus in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Dybala. All. Mourinho

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione