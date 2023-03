DIRETTA Serie A, Inter-Lecce 0-0 | Si comincia! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Lecce, gara della venticinquesima giornata in programma alle 18

Rispondere alla vittoria della Lazio contro il Napoli e approfittare della sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Con questo duplice obiettivo, l’Inter scende in campo allo stadio ‘Meazza’ per sfidare il Lecce nella venticinquesima giornata di Serie A.

Reduce dalla sconfitta in casa del Bologna e dalle successive critiche, la squadra allenata da Simone Inzaghi non può concedersi ulteriori passi falsi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Senza gli acciaccati Federico Dimarco e Milan Skriniar, i padroni di casa hanno l’opportunità di portarsi al secondo posto in solitaria e di tornare a quindici punti di distacco dal Napoli in caso di vittoria. Di fronte ci sarà l’undici di Marco Baroni. Una delle rivelazioni del campionato, che ha spesso vestito i panni di ammazza grandi, togliendo punti a quasi tutte le big (Atalanta, Lazio, Milan, Napoli e Roma).

Sconfitti nell’ultima in casa contro il Sassuolo, i giallorossi salentini dovranno fare a meno di Federico Baschirotto, squalificato dal Giudice Sportivo dopo il giallo contro i neroverdi. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello stadio “Meazza”.

Formazioni ufficiali Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco All.: Baroni.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana* 25, Spezia* 20, Verona* 18, Cremonese 12, Sampdoria* 12.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione