Dall’Inter alla Juventus: sfida a sorpresa per il jolly offensivo

Dall’Inghilterra ne sono sicuri: si potrebbe profilare un interessante duello di mercato tra Juventus ed Inter.

Dopo aver archiviato il preziosissimo successo ottenuto nel derby contro il Torino la Juventus di Max Allegri si prepara al big match di domenica sera contro la Roma. Appuntamento che Di Maria e compagni non intendono fallire per provare a giocarsi le residue chances di strappare il pass per un posto in Champions League.

Obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile. Pur con le difficoltà del caso i bianconeri hanno ripreso la marcia in Campionato e in Europa, inanellando una striscia importante di risultati utili consecutivi. Il proseguo di questa seconda parte di stagione chiaramente influenzerà in maniera tangibile le prossime mosse di calciomercato. Per capire il da farsi, però, sarà necessario capire anche l’evolvere delle tante situazioni extra-campo ancora aperte. Matassa da sbrogliare ma dalla quale è già possibile desumere qualche chiave di lettura futura. La Juventus, infatti, cercherà di capitalizzare sul mercato quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Si tenterà infatti di imbastire affari dai costi relativamente contenuti ma in grado di far fare il salto di qualità alla rosa.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Pulisic: la situazione

Condizioni che si sposano piuttosto bene con l’identikit di Christian Pulisic che da diverse settimane è stato accostato ai bianconeri. Lo statunitense classe ’98 non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024 ed avrebbe cominciato a guardarsi intorno. L’ex Borussia Dortmund – alla luce della folta concorrenza in casa Chelsea – potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza in quel di Londra. Secondo quanto riferito dal Daily Mirror sarebbe diverse le opzioni sul tavolo.

Dall’intrigante opzione legata ad un ritorno al Dortmund al “tradimento” con un trasferimento ai rivali storici dello United. Nel calderone sono inserite anche le candidature del Newcastle e località esotiche come il Qatar. Allo stesso tempo, però, occhio alla possibile destinazione italiana. Oltre alla Juventus, infatti, anche l’Inter starebbe monitorando il da farsi per puntellare la trequarti di Inzaghi. Non è escluso, dunque, che si possano creare i presupposti per un interessante duello Juve-Inter per il futuro di Pulisic. I buoni rapporti intessuti dai due club con il Chelsea potrebbero fare il resto…