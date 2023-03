Rinnovi Leao e Giroud, Massara non si sbilancia: “Ci stiamo lavorando”

Calciomercato Milan, le parole di Massara a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Fiorentina. Le ultimissime.

Una gara da non fallire quella contro la Fiorentina per un Milan assolutamente rivitalizzato dal cambio di modulo varato da Stefano Pioli. I rossoneri sono in piena lotta per un posto in zona Champions League e vogliono rispondere immediatamente alla Lazio, uscita vincitrice dal confronto del “Maradona” contro il Napoli capolista.

A pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham, il “Diavolo” sarà di scena al Franchi di Firenze. Campo tradizionalmente ostico per i rossoneri, che in più di una circostanza hanno fatto fatica ad avere la meglio dei gigliati. La compagine di Italiano, tra l’altro, sta attraversando un ottimo periodo di forma anche grazie alla ritrovata verve dei propri attaccanti, con un Cabral finalmente ritrovato che si è preso le redini dell’attacco.

Calciomercato Milan, le parole di Massara sui rinnovi di Leao e Giroud

A calamitare l’attenzione mediatica in casa rossonera sono anche le voci legate ai possibili rinnovi di Leao e Giroud. Tema che chiaramente la dirigenza del Milan sta affrontando con la dovuta precauzione, per l’importanza che il portoghese e il francese ricoprono per lo scacchiere tattico di Stefano Pioli. Intervenuto ai microfoni di Sky, Massara ha così chiosato alla domanda relativa allo stato delle trattative per i due calciatori:

“Rinnovi Leao e Giroud? Non ci sono novità di questa settimana, continua il lavoro con gli agenti per trovare una soluzione. Si tratta di calciatori importanti per noi. Lavoriamo per allungare i contratti, vogliamo tenerli a lungo.”