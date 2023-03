Pioli non si nasconde: “La Fiorentina ha giocato meglio di noi”

Le parole di Stefano Pioli al triplice fischio della sfida dell’Artemio Franchi che ha visto la Fiorentina imporsi sul Milan per 2-1.

Una Fiorentina praticamente perfetta riesce ad avere ragione in maniera assolutamente meritata di un Milan spuntato e mai in partita. Al “Franchi” decidono le reti di Nico Gonzalez e Jovic: inutile, nel finale, il gol della bandiera di Theo Hernandez a tempo ormai scaduto. Nel post partita Stefano Pioli ha così commentato la sfida ai microfoni di Sky :

GARA – “Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. La Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio noi per qualità, per energia, arrivava prima sulle seconde palle. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, avendo anche delle occasioni per pareggiare. Il primo tempo non lo abbiamo interpretato bene e questo ha influito.

PENSIERO DI LONDRA? No, oggi la Fiorentina ha giocato meglio di noi. Questo è: non abbiamo mai pensato al Tottenham. Avremmo dovuto fare meglio tante cose nelle due fasi e non ci siamo riusciti, in campionato ci sono ancora tante partite ma questo è uno stop che non ci voleva ma oggi non siamo riusciti a mettere in campo la prova offerta domenica scorsa contro l’Atalanta. Contro il Tottenham non conterà nulla la gara di stasera, sarà una partita diversa. Saranno due squadre che giocheranno al massimo delle possibilità con le loro caratteristiche.”

RICORDO ASTORI – “Per me intimamente è sempre una partita particolare, ho appena salutato Bruno, il fratello di Davide. Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quale brava persona fosse Davide.”

RENDIMENTO ALTALENANTE IN TRASFERTA – “Un dato che ci penalizza molto ed è strano per i numeri che abbiamo avuto. Dobbiamo sicuramente fare di meglio. Abbiamo le qualità per fare meglio rispetto a quanto fatto stasera.”

PROBLEMA DI intensità DI GIOCO – “Credo che abbiamo corso tanto ma non bene. Non siamo stati compatti per portare una pressione costante sulla loro costruzione: questo ci ha penalizzati soprattutto nel primo tempo.”

DE KETELAERE – “Charles ha fatto delle buone cose poi è chiaro che quando la manovra non è così continua, quando la manovra offensiva non è stata propositiva, quando non siamo riusciti a superare la pressione forte della Fiorentina è chiaro per gli attaccanti è più difficile trovare spazio per le giocate. Si è mosso bene ma tutta la squadra poteva fare di più come propositività, movimento senza palla per superare la loro pressione che è stata più importante nel primo tempo.

HAI IN MENTE LA SQUADRA PER LONDRA? “Sì, più o meno sì. Vediamo come stanno i giocatori: Bennacer oggi è rientrato ma era stanco. Vediamo come starà Diaz: ci sono ancora 2-3 situazioni da analizzare bene. Chiunque scenderà in campo sarà pronto: sarà una partita diversa rispetto a quella di stasera alla quale ci prepareremo al meglio.”