Paredes al punto di non ritorno: come ha deluso Allegri

Voluto fortemente per tutta l’estate, Paredes ha deluso Allegri e ora è sempre più lontano dalla Juventus: cosa non ha funzionato

Prendiamo una macchina del tempo e ritorniamo agli ultimi giorni del calciomercato estivo. In quel di Torino Federico Cherubini si sentiva chiedere da Massimiliano Allegri un acquisto in particolare: il regista. L’identikit stilato dalla dirigenza insieme al tecnico livornese portava ad un solo giocatore, Leandro Paredes.

Arrivato a Torino negli ultimissimi giorni di mercato, l’argentino è stato presentato allo Stadium mentre i suoi compagni erano impegnati nella sfida contro lo Spezia. Grandi applausi e massima soddisfazione per avere, finalmente, un tassello considerato chiave da Allegri. Stacco, ritorniamo ai giorni nostri. La Juventus ha vinto il derby col Torino e, con Manuel Locatelli squalificato, il tecnico livornese ha preferito far esordire Enzo Barrenechea in Prima Squadra piuttosto che schierare Paredes. Si è capovolto il mondo, ma tra i due momenti (quello del suo arrivo e il derby della Mole) si trovano le ragioni di questa bocciatura.

Paredes bocciato da Allegri: nel suo futuro c’è il ritorno al PSG

È impossibile non parlare di bocciatura per Leandro Paredes, che in questo momento non è considerato un elemento affidabile da Massimiliano Allegri. La scelta di non schierarlo nel derby e le parole nel post partita sono la fotografia di un attimo, quello in cui è finita l’avventura dell’argentino in bianconero.

Da quando è arrivato a Torino, Paredes ha collezionato solamente 1.038 minuti in 22 apparizioni, mettendo a referto un solo assist. Quello che doveva essere un tassello fondamentale per Allegri si è rivelato un problema e, quando è stato chiamato in causa, ha espresso prestazioni insufficienti. I tanti palloni persi e la poca intensità sono i prodotti di un atteggiamento mentale da svogliato, da un giocatore che non è riuscito a sentirsi partecipe della causa bianconera.

Nel post Mondiale, vinto con l’Argentina, non è riuscito ad invertire il trend come invece è riuscito a fare Angel Di Maria. Gli errori contro il Nantes sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Allegri che ha terminato la pazienza e ha deciso di virare con convinzione sul giovane Enzo Barrenechea. Al termine della stagione Paredes rientrerà a Parigi perché non verrà riscattato dalla Juventus. Non rientra nei piani della ‘Vecchia Signora’, ma nemmeno in quelli del Paris Saint-Germain, che dovrà trovargli una sistemazione differente in estate. La più grande delusione di Allegri, per questa stagione, è sicuramente Leandro Paredes.