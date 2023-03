PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-MILAN 2-1: disastro Tomori, Amrabat domina

Le pagelle del match, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, tra i viola e i rossoneri

La Fiorentina fa la partita e batte il Milan grazie ad un’ottima prestazione di squadra. Tanti errori in fase difensiva per i rossoneri.

Tomori, miracoloso nel primo tempo, è un disastro nella ripresa. Male Rebic. Amrabat praticamente perfetto. Ecco i voti:

FIORENTINA

Terracciano 6,5 – Sempre attento nelle uscite, è bravissimo a dire di no a Giroud e poi a Theo Hernandez. Nel finale non può nulla sul bolide proprio del terzino francese.

Dodô 7 – Dietro è concentrato, in avanti sale con i giusti tempi e serve l’assist per Jovic, che chiude il match.

Quarta 6,5 – Partita più che buona del centrale argentino anche se nel secondo tempo rischia tanto perdendosi Rebic.

Igor 7 – Fisico e velocità per il centrale di Italiano che ha la meglio sugli attaccanti rossoneri.

Biraghi 6 – Partita attenta per il terzino di Italiano. Non soffre mai dietro. Chiude la sua partita con un ottimo cross per la testa di Cabral. Dal 74′ Ranieri s.v.

Bonaventura 6,5 – E’ pimpante e sempre nel vivo dell’azione della squadra viola. Prima Maignan e poi Tomori gli negano la gioia del gol. Giocando tra le linee riesce a far male. Dall’80’ Castrovilli s.v.

Amrabat 7,5 – Va in pressing su tutti, dominando a centrocampo. Dimostra di essere tornato quello ammirato prima e durante il Mondiale.

Mandragora 6,5 – Sono tantissimi i palloni che tocca il centrocampista d’Italiano. Tutte le azioni partono dai suoi piedi.

González 7,5 – Si muove tanto, creando problemi al Milan. Il suo rigore è perfetto. Dai suoi piedi nasce il contropiede che porta al raddoppio della Fiorentina.

Cabral 6,5 – Tanto lavoro sporco e sacrificio per la squadra. Dall’80’ Jovic 7 – Chiude il match con un perfetto colpo di testa.

Ikoné 7 – La sua velocità fa male ai rossoneri, sopratutto a Tomori. Si procura così il calcio di rigore che porta avanti la Fiorentina.

All. Italiano 7,5 – La Fiorentina fa la partita e batte il Milan con una grande prestazione corale. Bravo anche nei cambi.

MILAN

Maignan 6,5 – Diversamente del match contro l’Atalanta è impegnato tantissimo. Molti interventi buoni, soprattutto quello con i piedi su Bonaventura e sul colpo di testa di Jovic. Non può nulla in occasione dei due gol.

Thiaw 5 – Un errore nel controllo spalanca la porta a Cabral ad inizio match ma il tedesco rimedia con le cattive. Prima si era reso protagonista con un super intervento. Nel finale, in occasione del gol di Jovic non è perfetto. Un passo indietro, come il Milan, per l’ex Schalke 04.

Tomori 4,5 – Attento e miracoloso nel salvare sulla linea il tiro di Bonaventura nel primo tempo ma la sua ripresa è più che complicata: si fa saltare da Ikone e poi lo atterra causando il rigore. Il francese per il centrale di Pioli è un vero incubo.

Kalulu 5 – Anche lui, come il resto della retroguardia non è perfetto. Può fare decisamente meglio in occasione della seconda rete.

Messias 5 – Sta bene fisicamente ma non sempre riesce a fare la cosa giusta. Nel primo tempo non sfrutta un assist al bacio di De Ketelaere, che avrebbe potuto cambiare il match. Nella ripresa fatica a rendersi pericoloso. Dal 73′ Saelemaekers s.v.

Tonali 4,5 – Corre tanto ma quasi sempre a vuoto. Prova incolore del centrocampista di Pioli. La testa era già a Londra?

Bennacer 6 – Un’ora positiva per l’algerino che ritrova il campo dopo l’infortunio. Si mette in mostra con un grande lancio per Giroud. Dal 65′ Bakayoko 5,5 – Il suo ingresso non è certo negativo. Se la cava in situazioni non sempre facili, anche se spesso è falloso.

Hernández 6,5 – Dopo un match al piccolo trotto trova un gol bello ma allo stesso tempo inutile.

De Ketelaere 5,5 – Nel primo tempo fatica a trovare la posizione giusta ma prima di andare negli spogliatoi si rende protagonista con una grande giocata che Messias non sfrutta. Nella ripresa è presente ad intermittenza con buone iniziative ma non basta per fare la differenza. Dall’80’ Adli 6 – Pochi minuti per far capire a Pioli che merita più spazio. Dà il via all’azione che porta al gol di Hernandez.

Giroud 6 – Gioca tanto di sponda, rendendosi utile alla squadra. Va vicinissimo al gol in un paio di circostanze ma trova sempre un attento Terracciano. Dal 65′ Ibrahimovic 5,5 – Non riesce ad accendere la luce.

Rebić 4,5 – Fatica a dialogare con i suoi partner offensivi e delle volte è distratto, regalando palloni agli avversari. Nella ripresa entra più spesso nel vivo dell’azione ma continua a sbagliare tanto. Dal 65′ Origi 4,5 – Un ingresso anonimo per l’attaccante belga.

All. Pioli 5 – Passo indietro del suo Milan, che torna a subire due gol. La difesa stasera è sempre in difficoltà. Così a Londra si fa davvero dura.

Di Bello 5,5 – La gestione dei cartellini appare corretta. Inspiegabile, invece, il rigore inizialmente concesso al Milan per un tocco di mano inesistente di Cabral. Benedetta VAR.

TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 2-1

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, M. Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné. A disp.: Cerofolini, Sirigu; Milenković, Ranieri, Venuti; Barák, Bianco, Castrovilli, Duncan, Saponara; Brekalo, Jović, Kouamé, Sottil. All.: Italiano.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Hernández; De Ketelaere, Giroud, Rebić. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Calabria, Dest, Florenzi, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Ibrahimović, Origi. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

AMMONITI: 12′ Thiaw (M), 28′ Cabral (F), 34′ Messias (M), 58′ Ikone (F), 67′ Gonzalez (F), 79′ Kalulu (M)

ESPULSI:

GOL: 49′ Gonzalez (F), 87′ Jovic (F), 94′ Theo Hernandenz (M)