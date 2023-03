Milan, la pazienza è finita: prove horror, li ‘vendono‘ a fine gara

Fiorentina-Milan, bocciatura senza appello. La sua prestazione è stata nuovamente impalpabile: la rabbia dei tifosi sui social.

Si sarebbe dovuta configurare come la prova del nove per il Milan. Esame fallito per i rossoneri, annichiliti dal ritmo e dall’intensità di una Fiorentina assolutamente in palla che ha inaridito le fonti di gioco del “Diavolo”.

Non ha pagato la scelta di Pioli di affidarsi ad Ante Rebic con De Ketelaere a fare da raccordo: per l’ennesima volta l’ex Brugge ha deluso la attese così come l’attaccante croato. Salvo sporadiche circostanze, infatti, Rebic non è mai riuscito ad eludere la linea difensiva avversaria, anestetizzato dal pressing ben organizzato dei Viola. Nuova bocciatura per l’attaccante del Milan che non a caso è stato sostituito da Pioli al 66′: al suo posto è entrato Origi.

Fiorentina-Milan, l’errore di Tomori costa caro: social in subbuglio

A decidere la sfida è stato un calcio di rigore perfettamente trasformato da Nico Gonzalez, glaciale dagli undici metri. La decisione di Di Bello è scaturita da un’errata lettura difensiva di Tomori, che ha affondato il tackle su Ikoné lanciato in velocità. Tutto questo spiega il motivo per il quale sia Tomori che Rebic siano tra i principali bersagli dei tifosi sui social. Ecco una rapida carrellata:

Passo indietro di quelli pesanti…giocatori come CDK, Rebic totalmente non da Milan… — Cesarone! 67! (@ces1267) March 4, 2023

Rebic é esattamente questo

Qualche mese positivo poi la totale nebbia — Kicke Nagnam (@mattew992) March 4, 2023

Ma chiunque è meglio di Rebic in questo momento — Giovanni (@_GioSan_) March 4, 2023

Una vergogna presentarsi con Rebic incapace di fare qualcosa di bello .. — Timon Simoné (@milano948) March 4, 2023

Rebic è il fantasma di Rebic #FiorentinaMilan — Fuslach (@fuslach) March 4, 2023

Tomori e’scarso. E va venduto. — Padre Tempo opera in silenzio🕍 (@macho_morandi) March 4, 2023

un saluto a thiaw, tomori, kinderino e compagnia bella#FiorentinaMilan — ONANONE (@bobointer10) March 4, 2023