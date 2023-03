HIGHLIGHTS | L’Atalanta non sfonda, Silvestri sigilla il pari

L’Atalanta perde terreno nella corsa Champions League: l’Udinese stappa il pari grazie a Silvestri

E’ un’Atalanta incerottata quella che esce dal Gewiss Stadium nell’anticipo delle 18 del sabato per la 25esima giornata di Serie A.

In casa nerazzurra da segnalare ci sono infatti i due infortuni occorsi a Zappacosta e Koopmeiners che preoccupano e non poco Gasperini. I bergamaschi dovranno giocare a Napoli il prossimo sabato e il pari a reti bianche ottenuto contro l’Udinese complica e non poco la corsa Champions League dei bergamaschi. Una sfida con poche emozioni, un’Atalanta raramente pericolosa nel corso della gara, con l’Udinese che ha ben tenuto il campo e ottenuto un meritato pareggio.

Atalanta-Udinese, highlights e cronaca

Nella prima frazione l’occasione più grande capita proprio ai friulani. Beto è bravissimo a scappare via e a servire Lovric, ma lo sloveno spara fuori da buona posizione. Sul finale della prima frazione altra chance per il portoghese, chiuso da Musso in uscita al limite dell’area.

Nella ripresa gli uomini di Gasperini provano a rendersi più pericolosi. Con un Hojlund apparso mai in partita, sono le seconde punte a creare i maggiori pericoli. Prima Lookman e poi il neo-entrato Pasalic hanno buone occasioni che non riescono però a sfruttare. Silvestri risponde sempre presente quelle poche volte in cui è chiamato in causa, in particolare sul destro di Toloi a pochi minuti dalla fine. Il portiere salva il risultato con una grande parata sul destro da dentro l’area del capitano nerazzurro. Un intervento che sigilla il pari. L’Udinese continua a non vincere, ma un pari a Bergamo fa certamente morale. L’Atalanta invece perde terreno nella corsa alla Champions League.

Atalanta-Udinese 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino 31, Empoli* e Fiorentina 28, Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.

* una partita in più

**una partita in meno e 15 punti di penalizzazione

