Doppio ko dell’ultim’ora, paura Gasp in vista del Napoli

Brutte notizie per Gasperini in vista del Napoli, doppio ko nel giro di pochissimo tempo

Una gara fondamentale per non perdere il treno europeo. L’Atalanta crede ancora nella corsa Champions e il match di Bergamo contro l’Udinese è una sfida chiave per i nerazzurri.

Negli ultimi due mesi i bianconeri, rivelazione ad inizio campionato, hanno vinto solo una gara, in casa della Sampdoria. Gli uomini di Sottil non sono però da sottovalutare. Per Gasperini però si è presentato subito un problema. Il tecnico aveva infatti deciso di schierare dall’inizio Davide Zappacosta sull’out di sinistra. Il natio di Sora però ha accusato un problema fisico all’inguine.

Atalanta, doppio guaio per Gasperini: out Zappacosta e Koopmeiners

Un guaio che ha costretto Gasperini a cambiare le carte in tavola. Al posto di Zappacosta, neppure in panchina, è stato schierato Ruggeri. Ora il tecnico dovrà valutare con attenzione le condizioni dell’esterno, che sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore.

Le brutte notizie in casa atalantina però non finiscono qui. In casa nerazzurra ci sono da valutare con attenzione le condizioni di Scalvini, alle prese con un problema alla caviglia e a rischio per la sfida del Maradona contro il Napoli in programma la prossima giornata. A Scalvini però potrebbe aggiungersi, oltre a Zappacosta, anche Koopmeiners. L’olandese ha infatti accusato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Pochi istanti dopo aver calciato in porta, il centrocampista si è accasciato a terra. Immediato il cambio con l’ingresso di Ederson. Per il giocatore si teme uno stiramento. Un ulteriore problema in vista della sfida contro la capolista in programma sabato prossimo alle 18.