Caviglia ko ed interessamento dei legamenti: a rischio il Napoli

Pesante tegola nella corsa alla Champions: trauma distorsivo ed interessamento dei legamenti

Periodo nero che più nero non si può. L’Atalanta fa i conti con un momento no: in campo sono arrivate due sconfitte che hanno complicato la corsa Champions.

Una serie negativa a cui si aggiunge anche lo stop di un titolare. E’ Giorgio Scalvini ad essere stato costretto a fermarsi per un problema alla caviglia destra. Alle prese da diversi giorni con il dolore che lo ha costretto ad uscire anzitempo contro il Milan. Sembrava una cosa da poco ed invece il problema non è passato, spingendo lo staff medico a controllare il calciatore. Da qui gli accertamenti che hanno evidenziato un “trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno”.

Vista la diagnosi Scalvini sarà sicuramente out contro l’Udinese e potrebbe non essere a disposizione di Gasperini neanche per la trasferta di Napoli. Un doppio incontro fondamentale per le ambizioni europei della formazione nerazzurra.

Atalanta, Scalvini ko: la diagnosi

Scalvini quindi non potrà essere del match contro l’Udinese, mentre per la sfida di sabato 10 marzo al ‘Maradona’ si nutre ancora qualche speranza di recupero.

L’Atalanta è attualmente sesta in classifica a cinque punti dalla zona Champions. I bergamaschi sono chiamati ad invertire la rotta per provare ad entrare nelle prime quattro.