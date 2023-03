Grealish a terra, Haaland è una furia: che reazione contro il Newcastle

Erling Haaland si lancia in difesa del suo compagno di squadra Grealish: faccia a faccia con Burn

Guai a far arrabbiare Erling Haaland. Il bomber norvegese, che non sta certo attraversando un buon momento di forma, è stato protagonista di un duro faccia a faccia durante ManchesterCity-Newcastle.

La formazione di Pep Guardiola ha conquistato i tre punti vincendo 2-0 con le reti di Foden nel primo tempo e Bernando Silva (su assist proprio di Haaland) nella ripresa. Proprio nel secondo tempo c’è stato un episodio che ha visto l’attaccante come protagonista. Tutto nasce da un intervento di Dan Burn su Grealish poco dopo il 70′ minuti di gioco. L’attaccante del City resta a terra e il difensore bianconero va a muso duro contro di lui, frenato da alcuni calciatori avversari. Nasce un parapiglia che vede l’intervento anche di Haaland che si fionda su Burn.

Manchester City-Newcastle, che furia Haaland

Le intenzioni di Haaland non sono certo pacifiche e viene fuori un momento di grande tensione con spintoni tra i due. Il norvegese e Burn si affrontano viso a viso prima che il direttore di gara riesca a portare la situazione nuovamente alla normalità.

Per i due contendenti arriva l’ammonizione per il comportamento tenuto in campo. Haaland si è poi reso protagonista anche di un altro episodio che ha fatto arrabbiare i calciatori del Newcastle. Nei minuti di recupero, infatti, su un calcio d’angolo ha tenuto molto la palla, sempre insieme a Grealish, un comportamento che non è stato gradito dagli avversari con Lascelles ammonito.

Per Haaland il segnale di un momento non particolarmente brillante che non cancella però quanto fatto finora nella sua prima stagione al Manchester City: il norvegese è a quota trentatré gol in trentaquattro partite disputate, un rendimento straordinario che non può essere vanificato da qualche prestazione non in linea con i suoi standard.