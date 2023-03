De Ketelaere ‘silurato’ all’intervallo: “Un fantasma, mai più in campo”

Al termine dei primi 45 minuti si è chiuso sul risultato di parità il match del Franchi tra Fiorentina e Milan

Nonostante la grande prova di personalità mostrata sino a questo momento dalla squadra di Vincenzo Italiano, all’intervallo è ancora ferma sullo 0-0 la gara di Firenze. Tante opportunità sino a questo momento create dalla Fiorentina in una serata speciale per il pubblico di entrambe le tifoserie.

Al 13′ del primo tempo, infatti, per un minuto è stato arrestato il gioco per ricordare Davide Astori a cinque anni dalla scomparsa. Un momento particolarmente toccante, con tutto lo stadio in piedi ad applaudire insieme ai calciatori in campo l’ex difensore di Milan e Fiorentina. Per quanto riguarda i contenuti del match, invece, sembra aver fatto un passo indietro sino a questo momento la squadra di Pioli rispetto all’ottima prova contro l’Atalanta.

A creare le migliori occasioni è stata infatti la formazione viola, in pieno controllo del match e spinta dal pubblico di casa. Le due opportunità più ghiotte dei primi 45 minuti sono capitate sui piedi di Giacomo Bonaventura, grande ex dell’incontro. Prima con una conclusione su calcio di punizione che ha trovato attento Maignan in tuffo, successivamente su un tiro ravvicinato dello stesso centrocampista e salvato clamorosamente da Tomori con un grande intervento sulla linea di porta. Da segnalare anche un tiro volante di Giroud finito tra le braccia di Terracciano.

Fiorentina-Milan, incubo De Ketelaere: bocciatura totale

Grande atteso nella serata del Franchi per la squalifica di Leao, il ritorno di De Ketelaere è stato sino a questo momento deludente.

Il trequartista belga, così come Rebic, non è riuscito ad entrare nel match contro la Fiorentina toccando pochi palloni nel primo tempo. L’unica giocata degna di nota creata dal mancino dell’ex Brugge è arrivata solamente al 46′, su un traversone messo in mezzo dopo una buona azione personale.

Un’iniziativa che non ha comunque salvato la prima frazione di gioco di De Ketelaere, bocciata dai tifosi del Milan al duplice fischio del direttore di gara. Tra i commenti alla prestazione del belga, c’è chi lo ha definito un “fantasma”, o chi addirittura non vorrebbe vederlo in campo “mai più, fino a fine anno”. Queste le principali reazioni social nei confronti del belga:

Con De Ketelaere e Rebic insieme in campo non si puó pensare di vincere #FiorentinaMilan — KING Z (@KINGZLATAN1994) March 4, 2023

Iniziato benissimo Messias, Rebic e De Ketelaere, va detto, tipo me quando ho il turno di mattina il lunedì #FiorentinaMilan — Antonio Iervolino (@AntonioIervol10) March 4, 2023

Se questa non sarà la notte di De Ketelaere smetterò di crederci…

Scherzo, ho smesso tempo fa — matteo (@matoss_21) March 4, 2023

De Ketelaere corre como Naruto. — Luis Celleri 🇮🇹 (@LA_CelleriMilan) March 4, 2023

De Keteleaere fuori al 45' e mai più in campo fino a fine anno, grazie.#FiorentinaMilan — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) March 4, 2023

Ma come si fa a giocare in 5-6 in campo? Rimettete nei sarcofagi i vari DeKetelare Rebic e Messias che non sta nemmeno in piedi #FiorentinaMilan — AndreaDamon17 (@AndreaDamon17) March 4, 2023

Già la squadra fa pena, figuriamoci De Ketelaere — Alessio (@ale1980cro) March 4, 2023

De Ketelaere non mi dà mai la sensazione di essere pericoloso — Julian Ross (@JulianRoss52) March 4, 2023