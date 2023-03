“Cinema noioso”: Inter e Milan, attacco frontale in diretta

Il consigliere comunale di Milano dei Verdi Carlo Monguzzi si è espresso a Tv Play sul tema nuovo stadio di nerazzurri e rossoneri

“Dico no alla costruzione dello stadio del Milan nell’area La Maura“. A Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, il consigliere comunale di Milano dei Verdi Carlo Monguzzi esce allo scoperto e senza peli sulla lingua a proposito del tema nuovo stadio. In particolare di quello che vorrebbe costruire il club rossonero, appunto in zona La Maura.

“Siamo la città più inquinata d’Italia, non possiamo consumare ancora verde – ha tuonato Monguzzi – È un patrimonio incredibile. L’area è verde e deve rimanere verde. Ho l’impressione che Inter e Milan non sappiano neanche loro cosa vogliano. Cambiano idea ogni giorno. Sala, che io critico perché doveva prendere la situazione in mano con più energia, si è detto disponibilissimo. Il problema è che c’è il vincolo della sovrintendenza, che adesso non c’è ma tra due anni può essere che possa tornare”.

Per Monguzzi “l’ideale sarebbe ristrutturare San Siro“. Per abbatterlo, invece, “si consumerebbero 210 mila tonnellate di co2”.

Monguzzi a Tv Play: “Ci confrontiamo con fondi speculativi che vogliono soldi, fare lo stadio e vendere tutto”

“Dobbiamo tenere come prima cosa interesse e soluzioni dei cittadini, poi interessi finanziari, che comprendiamo – evidenzia Monguzzi – Non siamo più agli interessi di Moratti e Berlusconi, ma ci confrontiamo con fondi speculativi che vogliono soldi, fare lo stadio e vendere tutto. A Milan e Inter dico rilassatevi un altro, ne parlate e ci dice cosa volete fare davvero”.

“Sta diventando un cinema noioso anche per i cittadini – attacca il consigliere del Comune di Milano – Se Milan e Inter vanno fuori città ci rimettono i tifosi e non la città. Prendono i fondi speculativi a ‘legnate’. La Maura è un’area verde tutelata da un parco. Bisogna che il parco dia l’ok per fare una colata di cemento. È come chiedere ad un angelo di fare un peccato, non mi pare fattibile“.